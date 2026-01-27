Google Photos enrichit sa fonction de transformation de photos en vidéos avec des prompts

La fonction de Google Photos permettant de transformer vos photos en vidéos grâce à l'IA passe au niveau supérieur! Vous pouvez désormais entrer des instructions textuelles précises pour contrôler le résultat voulu.

Cela fait un moment maintenant que Google Photos est devenu bien plus qu'un simple service de stockage de photos et de vidéos. En réalité, l'application s'est transformée au fil du temps et des mises à jour en un véritable outil de création à part entière, aidée par l'intégration progressive de l'intelligence artificielle. Depuis juillet 2025, elle est même capable de transformer les photos en vidéos en une poignée de secondes grâce au modèle Veo. Jusqu'à présent toutefois, elle offrait deux modes seulement : "Mouvements subtils" et "J'ai de la chance", qui donnait des résultats assez aléatoires. Sur la page de support de Google Photos, l'entreprise annonce une mise à jour permettant d'écrire des prompts – des consignes en langage naturel – spécifiques pour obtenir un résultat bien précis.

© Google

Google Photos : des prompts et de l'audio pour la transformation en vidéo

Pour profiter de cette fonction, il faut se rendre dans l'onglet "Créer" de l'application, où se trouve un champ de saisie dédié. Il est ainsi possible de demander à l'IA des effets de caméra, un certain type de mouvement ou encore une ambiance particulière. En cas de panne d'inspiration, Google effectue même des suggestions automatiques. Si jamais le résultat n'est pas celui espéré, l'utilisateur peut bien évidemment le modifier en affinant la requête initiale. Notons que les vidéos générées intègrent désormais par défaut une piste audio.

Attention, tout le monde ne peut pas jouer avec cette nouvelle fonction, puisqu'il faut obligatoirement avoir plus de 18 ans pour en profiter. De plus, Google impose un quota limite quotidien de vidéos à générer. Les abonnés aux forfaits Google AI payants bénéficient bien évidemment d'une limite plus généreuse. De toute façon, la fonction initiale pour transformer ses photos en vidéos n'est toujours pas déployée en France, faute d'une mise en conformité avec l'IA Act et le RGPD. Il va donc falloir attendre un peu pour en profiter.