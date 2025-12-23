Google Photos ajoute des raccourcis pour retrouver les clichés de ses proches et ses animaux

Pour faciliter la recherche de clichés de personnes ou d'animaux de compagnie spécifiques, Google déploie dans son application Photos deux nouveaux raccourcis. Plus besoin de fouiller pendant des heures dans sa galerie !

Comme de nombreux utilisateurs de Google Photos, vous avez certainement tendance à accumuler des milliers d'images dans votre smartphone – cela va bien plus vite qu'on ne le croit ! Aussi, cela peut rapidement devenir compliqué lorsque vous souhaitez accéder à vos souvenirs les plus importants sans perdre de temps à fouiller dans les méandres de vos galeries. Heureusement, la fonction "Rechercher" de l'application se révèle très pratique pour retrouver la photo exacte dont vous avez besoin. Bonne nouvelle, nos confrères de 9to5google ont découvert que, afin de faciliter encore un peu plus le processus, Google déploie actuellement une mise à jour visant à rendre plus simple et rapide la recherche de médias contenant des personnes ou des animaux de compagnie spécifiques.

Google Photos : retrouver des photos spécifiques en un clin d'œil

Si vous êtes à la recherche d'une photo sur laquelle figure quelqu'un en particulier, la fonction "Groupes de visages" se révèle fort pratique. En effet, elle permet de regrouper automatiquement les visages similaires détectés dans les photos afin de créer des albums dédiés à chaque personne ou animal. Il ne reste alors plus qu'à se rendre dans l'onglet "Collections", puis "Personnes et animaux", et enfin sélectionner un visage pour afficher tous les médias associés. Pour faciliter la gestion, vous pouvez appliquer un libellé en appuyant sur un visage puis sur "Ajouter un nom". Mais tout ce processus comporte encore trop d'étapes pour certains utilisateurs, qui y voient des complications et une perte de temps inutiles.

© 9to5google

Aussi, pour les satisfaire, Google a introduit deux raccourcis directement intégrés à l'interface de recherche de l'application, comme il l'explique dans sa page de support. Grâce à ces raccourcis, les utilisateurs peuvent voir dès l'ouverture de l'onglet de recherche une rangée de visages représentatifs des personnes et des animaux présents dans leur bibliothèque. Cette rangée s'affiche en haut de l'écran dans l'interface de recherche classique, et apparaît après avoir touché la barre de recherche dans la nouvelle interface nommée Ask Photos. Une fois qu'un visage est affiché dans cette rangée, il suffit d'appuyer dessus pour accéder immédiatement à toutes les photos et vidéos de cette personne ou de cet animal, ce qui simplifie considérablement le processus de recherche.

Ces raccourcis sont actuellement en cours de déploiement sur Android, iPhone et iPad. Notez que, pour pouvoir en profiter, il faut que la fonction "Groupes de visages" soit activée.