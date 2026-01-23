Avec Google Photos, vous pouvez maintenant transformer vos selfies en mèmes

Google ajoute à Google Photos une fonction originale et amusante baptisée Me Meme qui permet, grâce à l'IA, de transformer un selfie en mème. Le genre de gadget qui devrait faire fureur !

Google continue d'intégrer Gemini, son intelligence artificielle, dans absolument tous ces services. Google Photos n'y fait pas exception. Cela lui permet de transformer son application en un véritable outil d'édition. Et le géant de la tech ne compte pas s'arrêter là ! Depuis décembre dernier, il travaille sur un outil de retouche de visages, permettant de corriger automatiquement des défauts sur les yeux, les cernes, les lèvres et même les dents (voir notre article). Cette fois, il annonce une fonction baptisée "Me Meme" qui, comme son nom l'indique, permet de transformer un selfie en mème. Pratique pour suivre les tendances des réseaux sociaux, comme les fameux portraits Ghibli !

Me Meme : une fonction encore en cours d'expérimentation

Le fonctionnement de cet outil est des plus simples : l'utilisateur sélectionne un modèle de mème dans la bibliothèque de l'application, puis un selfie stocké dans le cloud de Google Photos. Les algorithmes vont alors se charger d'adapter le visage pour l'insérer dans le mème en question et le faire coïncider au mieux. Attention, le visage doit être clairement visible afin que la reconnaissance faciale fonctionne correctement. Le résultat peut ensuite être enregistré et partagé en ligne.

© Android Authority

Nous avions déjà pu avoir un aperçu de cette fonction en octobre dernier, lorsque nos confrères d'Android Authority l'avait découvert dans une ligne de code. Pour l'instant, "Me Meme" est encore au stade expérimental et n'est, de ce fait, disponible qu'aux États-Unis. Il va donc encore falloir faire preuve de patiente avant de pouvoir en profiter ! En attendant, il est toujours possible d'obtenir des résultats similaires sur Gemini en envoyant un modèle et une photo de soi au générateur d'image, et en écrivant les bonnes instructions.