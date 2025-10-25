Avec Google Photos, vous pourrez bientôt transformer vos selfies en mèmes

Google va bientôt ajouter à Google Photos une fonction originale et amusante baptisée Me Meme qui permettra, grâce à l'IA, de transformer un selfie en mème. Le genre de gadget qui devrait faire fureur !

Google continue d'intégrer Gemini, son intelligence artificielle, dans absolument tous ces services. Google Photos n'y fait pas exception. Depuis juillet dernier, le géant de la tech travaille sur l'outil Help me edit, permettant de modifier des clichés à partir d'un simple prompt pour IA. Mais il ne compte pas s'arrêter là ! Nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans une ligne de code de la version 7.51.0 de l'application, une fonction baptisée "Me Meme" qui, comme son nom l'indique, permet de transformer un selfie en mème. Pratique pour suivre les tendances des réseaux sociaux, comme les fameux portraits Ghibli !

Me Meme : une fonction en cours d'expérimentation

Le fonctionnement de cet outil est des plus simples : l'utilisateur sélectionne un modèle de mème dans la bibliothèque de l'application, puis un selfie stocké dans le cloud de Google Photos. Les algorithmes vont alors se charger d'adapter le visage pour l'insérer dans le mème en question et le faire coïncider au mieux. Attention, le visage doit être clairement visible afin que la reconnaissance faciale fonctionne correctement. Dans les captures d'écran ci-dessous, l'utilisateur est ainsi transposé dans le célèbre mème "This is fine".

© Android Authority

Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations sur la fonction Me Meme, étant donné qu'elle est seulement présente via une unique ligne de code. Il faudra attendre qu'elle entre en phase bêta afin de connaître l'étendue de ses capacités ainsi que ses limites, notamment en ce qui concerne la protection des images réalisées. Il va falloir faire preuve de patience, car cette nouveauté n'a pas encore été annoncée officiellement.