Google Photos facilite enfin la recherche et le partage de photos sur Android

Le sélecteur de photos sur Android se dote d'une nouvelle barre de recherche, afin de retrouver plus facilement les photos et les vidéos à partager avec d'autres applications. Le tout en préservant la confidentialité des données.

Le sélecteur de photos intégré à Android, baptisé Photo Picker, offre un moyen sécurisé et respectueux de la vie privée pour choisir les photos ou vidéos que l'on souhaite partager par le biais d'une application, qu'il s'agisse d'une messagerie ou d'un réseau social (WhatsApp, Instagram, etc.). Cette interface permet à l'appli d'accéder à ce contenu sans toutefois lui donner un accès complet à la galerie, et donc au stockage de l'appareil. Seule la sélection est transmise à l'application en question.

Mais ce système avait un défaut important : l'absence d'une barre de recherche intégrée dans le sélecteur. Résultat : retrouver une image précise au sein de centaines, voire de milliers de fichiers devenait laborieux. Heureusement, le géant du numérique a mis au point une fonction de recherche plus que bienvenue, comme l'a découvert Mishaal Rahman, l'expert d'Android Authority. Elle fonctionne pour les fichiers locaux mais s'intègre également à Google Photos, afin de chercher dans la bibliothèque en ligne et de proposer des suggestions de personnes ou de lieux.

Photo Picker : une barre de recherche intégrée progressivement

Lorsque Google a lancé la mise à jour du système Google Play d'août 2025, le chercheur a constaté l'activation d'une barre de recherche, qui apparait en haut du sélecteur de photos. Elle permet de saisir des mots-clés pour trouver des images, des GIF ou des vidéos spécifiques dans la galerie locale. Pour ceux qui auraient autorisé le sélecteur de photos à accéder à leur photothèque Google Photos, il affiche également des recommandations de recherche de personnes et de lieux et récupère des correspondances depuis la photothèque en ligne. Cette fonction permet notamment de filtrer les résultats par visages, lieux ou encore mots-clés, ce qui facilite la sélection des images souhaitées.

© Android Authority

Pour profiter de cette nouveauté, il faut installer la dernière mise à jour des services Google Play, disponible depuis fin août 2025. On peut la trouver dans les paramètres de l'appareil, en allant dans "Sécurité et confidentialité", puis dans "Mise à jour des services Google Play". Tous les appareils n'y ont pas encore eu droit, mais cela ne saurait tarder.

© Android Authority

Google a également amélioré d'autres points du sélecteur de photos. Ainsi, l'onglet "Albums", désormais appelé "Collections", a droit à une petite refonte. Désormais, les albums locaux et ceux créés par des applications tierces, au lieu d'être affichés pêle-mêle dans une longue liste, sont clairement distingués dans les catégories "De cet appareil" et "De vos applications". Une façon de clarifier l'origine des médias et d'éviter la confusion entre les dossiers personnels et ceux générés automatiquement par d'autres logiciels. Un pas important vers une meilleure organisation !