Édition de vidéos : Google Photos gagne de nouvelles fonctions et une interface plus lisible

Après l'éditeur d'images, Google s'attaque à l'outil d'édition de vidéos de son application. Au programme : une interface plus lisible et intuitive, un bouton "Miroir" et un outil pour ajouter de la musique.

Alors que le lancement des Pixel 10 approche, Google en profite pour opérer une refonte complète de ses applications, notamment en leur faisant adopter le design Material 3 Expressive. Qu'il s'agisse de rendre plus lisible l'interface de Google Maps ou de l'arrivée prochaine d'une messagerie vocale intelligente, le géant du numérique met les petits plats dans les grands. Et l'application Google Photos n'y échappe pas ! Après avoir apporté des modifications à l'éditeur de photos, le géant de la tech s'attaque cette fois à l'éditeur de vidéos. Nos confrères d'Android Authority ont en effet découvert, par le biais d'un code à activer dans la version 7.39 de l'application, un changement d'interface ainsi que de nouvelles fonctions, dont "Miroir" et l'intégration d'un outil musical.

Édition de vidéos : une interface plus lisible et soignée

La nouvelle interface reprend, bien évidemment, les caractéristiques communes de Material 3 Expressive. En conséquence, la frise de montage — la timeline vidéo — est plus grande, avec une ligne verticale qui remplace l'icône circulaire de défilement. Les curseurs de réglages sont plus imposants et donc plus visibles, encadrés par une boîte à outils en forme de pilule arrondie au lieu d'icônes circulaires ou carrées, ce qui rend le tout plus élégant. Enfin, des icônes de coche et de croix viennent remplacer les boutons "Enregistrer une copie" et "Annuler", afin d'alléger le tout.

© Android Authority

Autre modification : le bouton "Exporter l'image", auparavant caché dans un sous-menu, est davantage mis en avant avec son propre bouton, cette fois bien visible. Cela devrait faciliter la capture d'une image, surtout lors de la capture vidéo 4K ou 8K en mode rafale. Enfin, notons que certaines fonctions d'édition telles que le balisage, les effets, les préréglages et la gomme audio ne sont pas visibles. Cependant, les options Effets et Gomme audio sont bien présentes dans les chaînes de code de la nouvelle interface, ce qui suggère qu'elles devraient être bientôt intégrées à l'éditeur.

Édition de vidéos : une fonction Miroir et un outil musical

L'autre ajout est celui de deux nouvelles fonctions. La première, accessible grâce au bouton "Miroir" dans le menu "Recadrage", permet de retourner une vidéo, c'est-à-dire de l'inverser horizontalement. Autant dire qu'elle sera très pratique pour corriger les vidéos prises avec la caméra selfie de son smartphone ou sa webcam.

© Android Authority

L'éditeur vidéo intègre aussi un outil musical. Jusqu'ici, ajouter de la musique à une vidéo se révélait très compliqué. C'était seulement possible grâce à la fonction "Vidéo à la une", qui générait automatiquement des collages photo/vidéo basés sur des personnes, des lieux, etc. Désormais, un bouton "Musique", dans le menu "Édition", permet d'ouvrir une bibliothèque de pistes fournies par Google (classées par ambiance : "Bright", "Chill", "Dramatic", etc.) ou de piocher dans ses propres fichiers audio. Une fois la piste sélectionnée, il ne reste plus qu'à choisir précisément la section musicale désirée. Le nom de la piste musicale s'affichera alors sous la chronologie de la vidéo. En appuyant dessus, il est possible d'accéder à d'autres options, comme changer de section, changer de musique ou régler le volume. Notons qu'on peut régler indépendamment le volume de la vidéo et de la bande-son.

© Android Authority

Toutes ces nouveautés ayant été découvertes dans le code de l'application, elles ne sont pas encore officielles. Il est possible qu'elles évoluent d'ici leur déploiement définitif, voire qu'elles soient abandonnées. Néanmoins, leur développement semble suffisamment avancé pour que l'on puisse espérer leur arrivée dans un avenir proche. Peut-être le 20 août, lors de la présentation officielle des Pixel 10 ?