Help me edit : Google Photos vous permettra de modifier encore plus facilement vos clichés

Google améliore l'interface de son applications en lui ajoutant de nouvelles fonctions. En parallèle, l'entreprise travaille sur l'outil Help me edit, permettant de modifier des clichés à partir d'un simple prompt pour IA.

Si vous possédez un smartphone Android, il y a de fortes chances que vous utilisiez Google Photos pour sauvegarder en ligne vos photos et vidéos sur les serveurs du géant du web. Pratique, l'application classe automatiquement vos clichés dans des albums, les rendant faciles à partager avec vos proches. Mais avec le temps, elle a évolué bien au-delà de cette fonction de rangement. Portée par l'arrivée progressive de l'intelligence artificielle, elle est devenue un véritable outil d'édition.

Alors que le lancement des Pixel 10 approche, Google en profite pour opérer une refonte complète de ses applications, notamment en leur faisant adopter le design Material 3 Expressive. Qu'il s'agisse de rendre plus lisible l'interface de Google Maps ou de l'arrivée prochaine d'une messagerie vocale intelligente, le géant du numérique met les petits plats dans les grands. Google Photos n'y échappe pas. La principale nouveauté : une zone de texte permettant aux utilisateurs d'ajouter directement des instructions pour les modifications basées sur l'IA

Google Photos : de l'IA, encore et partout

Première amélioration : les outils Reimagine et Auto Frame, alors qu'ils étaient jusqu'ici exclusifs aux smartphones Pixel 9, font leur arrivée dans la barre d'édition. Le premier permet de sélectionner une zone de l'image et d'y appliquer une commande — un prompt, précisément — pour la modifier, retirer un élément ou en ajouter un nouveau grâce à l'IA générative. Le second, lui, recadre automatiquement une photo et utilise l'IA pour remplir les zones laissées vides autour du sujet principal. Ce déploiement semble s'effectuer côté serveur et devrait donc être progressif également.

© Android Authority

La nouvelle interface, qui arrive progressivement chez les utilisateurs, regroupe toutes les fonctions de retouche d'images ans des catégories comme Auto, Actions ou encore Marquage, le tout avec une touche d'intelligence artificielle. Mieux encore, un nouveau bouton "Help me edit" (Aide-moi à modifier) fait son apparition, comme l'ont découvert nos confrères d'Android Authority dans la version 7.38 de l'application, par le biais d'un code à activer.

Comme son appellation le suggère, il permet d'ouvrir un champ de recherche permettant de trouver rapidement une fonction sans avoir à fouiller dans les différents menus. Il suffit de rentrer sa demande (baisse la luminosité, change la couleur de la voiture, efface le passant sur la photo, etc.) pour que Gemini (encore lui !) s'en charge. L'interface proposera différentes recommandations d'édition selon le prompt envoyé.

Cette fonction est similaire à Reimagine, à la différence qu'elle est dotée d'une nouvelle interface utilisateur qui ressemble beaucoup à celle de l'application Gemini plutôt que de Google Photos. De plus, l'entreprise recommande de privilégier les noms et les adjectifs avec la fonction Reimagine , tandis que la fonction Help me edit pourrait accepter des commandes plus fluides et plus détaillées. Cette nouveauté n'a pas encore été annoncée officiellement.