Édition d'image et partage d'albums : Google Photos gagne de nouvelles fonctions pratiques

Pour son dixième anniversaire, Google Photos s'enrichit de deux nouveautés bien pratiques : un nouvel éditeur d'images associé à des fonctions d'IA et un système de partage d'albums par QR codes.

Les personnes possédant un téléphone Android ont tendance à utiliser l'application Google Photos pour stocker toutes leurs photos et leurs vidéos en ligne sur les serveurs du géant d'Internet. Un outil pratique qui range automatiquement les images prises dans des albums, lesquels peuvent ensuite être partagés avec leurs proches. Il n'est donc guère étonnant, que, depuis son lancement en 2015, l'application soit parvenue à rassembler 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels et à stocker plus de 9 000 milliards de photos et vidéos !

Pour fêter les dix ans de Google Photos, le géant du numérique a décidé de mettre en avant plusieurs astuces dans un billet de blog, mais aussi d'annoncer de nouvelles fonctions visant à rendre l'outil plus rapide et plus intuitif, dont un éditeur de photos amélioré et des QR codes pour partager les albums.

Google Photos : un nouvel éditeur et des QR codes de partage

Pour son dixième anniversaire, Google Photos a droit à une refonte de son outil d'édition, qui regroupe toutes les fonctions de retouche d'images, le tout avec une touche d'intelligence artificielle. Il propose désormais des "suggestions utiles" qui combinent plusieurs effets pour des modifications rapides (ton, couleurs, luminosité, expositions, suppression de flou...), et permet de retoucher une zone en particulier. Il suffit de toucher ou d'encercler la zone en questions pour voir apparaître des propositions de modification.

© Google

Les outils Reimagine et Auto Frame font leur apparition dans la barre d'édition, alors qu'ils étaient jusqu'ici réservés aux smartphones Pixel 9. Le premier permet de sélectionner une partie de l'image et d'entrer une commande (un prompt pour être exact) pour la modifier, supprimer un objet ou ajouter quelque chose de nouveau grâce à l'IA générative, tandis que le second ajuste automatiquement le cadrage d'une photo et utilise l'IA générative pour combler les éventuels espaces autour du sujet central.

© Google

Google Photos intègre aussi une nouvelle façon de partager les albums grâce aux QR codes. Il est désormais possible de les afficher sur l'écran ou de les imprimer pour permettre à d'autres personnes d'accéder à l'album et d'y ajouter des images. Toutes ces nouveautés seront déployées au cours du mois de juin sur les smartphones Android. Les utilisateurs d'iPhone devront patienter encore un peu pour en profiter.