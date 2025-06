L'appli Photoshop arrive sur Android : et tout est gratuit !

Adobe lance enfin une version mobile de Photoshop sur Android, plusieurs mois après la version iOS. Contrairement à cette dernière, toutes les fonctions, même les plus évoluées, sont accessibles gratuitement, pour le moment.

Bonne nouvelle pour les graphistes en herbe, qui vont pouvoir profiter de Photoshop directement depuis leur smartphone ! Car, malgré le poids des ans, il s'agit du logiciel de référence de la retouche d'image, pour les professionnels comme pour les amateurs exigeants. Toutefois, pendant longtemps, il ne se déclinait pas en version mobile. Pour l'utiliser sur un smartphone, il fallait soit utiliser la version de bureau, soit télécharger Photoshop Express, une version bien plus limitée. Mais c'est du passé, puisqu'Adobe a lancé, en février dernier, Photoshop sur iOS – l'appli était déjà disponible sur iPad depuis plusieurs années. Pour la version Android en revanche, nous savions seulement qu'elle devait arriver d'ici la fin de l'année. Et, ça y est, puisque ce mardi 3 juin 2025, la version complète de Photoshop a fait ses débuts dans le Play Store en version bêta !

© Adobe

Photoshop sur Android : toutes les fonctions gratuites… pour l'instant

La version mobile de Photoshop donne accès aux fonctions cultes du logiciel. Ainsi, elle permet d'utiliser la superposition, les calques et les masques, ainsi que le pinceau correcteur localisé ou encore l'outil de sélection pour supprimer, colorer ou remplacer des parties d'une image. Une nouvelle option de sélection fait également son apparition : la sélection par pression, qui permet de choisir un élément prédéterminé par l'application parmi différents objets identifiés dans l'image.

Bien évidemment, Adobe n'a pas manqué d'intégrer Firefly, son outil de remplissage génératif qui permet de transformer une image à partir d'une simple recommandation textuelle, que ce soit en ajoutant des objets, en remplaçant l'arrière-plan ou en étendant l'image. Il est également possible d'accéder à la bibliothèque Adobe Stock.

© Adobe

Avec son application, Adobe réussit le pari difficile de proposer des fonctions puissantes et d'intégrer tous les boutons et menus du logiciel sur un petit écran. Les utilisateurs seront ravis de profiter de la compatibilité entre les supports et de Creative Cloud, le cloud d'Adobe, qui leur permettent d'alterner entre la version bureau et mobile. Parfait pour continuer de travailler durant les déplacements !

Pour l'instant, l'application Android de Photoshop est entièrement gratuite, comme il s'agit encore d'une version bêta. Il n'y a aucune restriction au niveau des fonctions avancées. En revanche, l'application iOS fonctionne sur le modèle freemium. Ainsi, certaines fonctions de base sont gratuites, mais il faut passer par un abonnement payant, à 7,99 dollars par mois ou 69,99 dollars par an, pour en débloquer la totalité (l'accès est valable sur mobile et sur Internet). C'est le cas d'outils emblématiques, comme Baguette magique, Densité + et Densité -, Générer des résultats similaires, Image de référence, Sélection d'objets, Tampon de duplication, les modes de fusion avancés pour contrôler la transparence, les effets de couleur, et bien d'autres.

La formule payante donne également accès à plus de 20 000 polices disponibles et à davantage de fonctions Firefly. Notons que les utilisateurs ayant un abonnement sur iPad ou sur Web profiteront automatiquement de Photoshop sur iPhone. Il ne fait nul doute que, lorsque que l'application Android sortira en version stable, elle adoptera le même modèle économique. C'est donc le moment d'en profiter, pendant que tout est entièrement gratuit !