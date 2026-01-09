Prix de la Steam Machine : cette nouvelle rumeur fait peur

C'est la question que tous les joueurs se posent des semaines : combien coûtera la Steam Machine, le fameux mini PC gamer de Valve qui sortira en 2026 ? Une fuite provenant d'un revendeur pourrait bien lever le mystère…

Une nouvelle console va faire son entrée en 2026, et ce n'est ni une Xbox, ni une PlayStation ! La surprise vient de Valve, qui a annoncé en fin d'année la Steam Machine, une console de salon dans un mini-PC cubique (voir notre article). Il s'agit d'une sorte de PC gaming "compacté" sous forme de console, dont la puissance brute est située entre une Xbox Series X et une PS5 Pro, et destinée à un public qui apprécie la large bibliothèque de l'éditeur et possède déjà un nombre de titres conséquent. Mais, outre la date exacte de sortie qui n'est pas encore précisée, il reste une grande inconnue concernant ce produit prometteur : le prix. Enfin, plus si inconnu que ça, car une sérieuse fuite vient de lever le mystère. Et ça fait mal !

Steam Machine : la barre des 800 euros dépassée ?

Les spéculations vont de bon train depuis l'annonce de la Steam Machine. Lors de son annonce, certains espéraient que le prix resterait abordable, notamment au vu du tarif compétitif des Steam Deck – 419 euros la version LCD, 569 euros pour le modèle OLED – par rapport aux autres consoles portables. Mais, au fur et à mesure, les analyses des experts tendaient plus vers un prix aux alentours de 1 000 dollars. Des estimations corroborées par Pierre-Loup Griffais, designer chez Valve, qui avait indiqué vouloir "la positionner plus près de l'entrée de gamme PC, mais rester très compétitif avec un PC que vous assembleriez vous-même". Une fuite vient malheureusement de confirmer tout cela.

Smarty.cz, un site marchand tchèque, a mis en ligne des pages produit pour la Steam Machine en avance. S'il a bien pris soin d'indiquer un "prix non défini" en tchèque, les développeurs du site ont toutefois oublié de nettoyer le code source des pages Web, ce qui fait que certains internautes sont parvenus à accéder aux prix en clair – c'est le cas de r/Gamingnewsandleaks sur Reddit. Résultat : le modèle 512 Go coûterait 19 826 couronnes tchèques, soit environ 815 euros hors taxes, tandis que la version 2 To grimperait à 22 305 couronnes, soit environ 920 euros. C'est donc beaucoup plus qu'une Xbox Series X ou une PS5, on se rapproche davantage du tarif de la PS5 Pro, mais pour des performances moindres.

Attention, Valve n'a fait aucune déclaration officielle à propos du prix de la Steam Machine. Cette information est donc à prendre avec de grosses pincettes, d'autant plus que les revendeurs utilisent souvent des tarifs provisoires en attendant la communication officielle du constructeur. Notons également que les vendeurs tiers incluent souvent leur propre majoration, le prix sur le site officiel de Valve pourrait donc être légèrement inférieur à celui annoncé ici.

Steam Machine : un prix influencé par la crise de la RAM

Pour rappel, la Steam Machine est équipée d'un processeur AMD Zen 4 à six cœurs de type Ryzen, ainsi que d'une puce graphique de type Radeon en architecture RDNA 3 dotée de 28 unités de calcul, le tout associé à 16 Go de mémoire centrale (RAM) de type DDR5 et 8 Go mémoire vidéo dédiée en GDDR6. De quoi, en théorie, faire tourner des jeux en très haute définition dans de très bonnes conditions sur un grand écran de téléviseur.

La crise de la RAM et les prix du stockage NVMe expliqueraient ce prix élevé. En effet, les grands projets d'intelligence artificielle – comme les serveurs qui entraînent les grands modèles – consomment des quantités énormes de mémoire, les constructeurs priorisent la production de mémoire pour l'IA plutôt que pour les PC ou consoles classiques, étant donné qu'il s'agit de gros clients ultra-rentables. Les barrettes de RAM ont donc vu leurs prix exploser en quelques mois, étant donné qu'il y en a moins à vendre et beaucoup plus d'acheteurs prêts à payer cher.

Contrairement à Sony et Microsoft, Valve a indiqué que la Steam Machine ne sera pas "subventionnée", c'est-à-dire que le constructeur ne pourra pas se permettre de la vendre à perte pour attirer des clients. Cela signifie qu'il doit la vendre à un prix proche de ce que coûte réellement la machine à produire. Et comme la Steam Machine utilise de la DDR5, et que cette DDR5 est beaucoup plus chère en ce moment, cela se répercute sur le prix total de la console. Et tant pis pour les joueurs.