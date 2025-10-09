Vous pouvez maintenant jouer à ces jeux Netflix directement sur votre TV

Netflix poursuit son incursion dans le monde du gaming. Vous pouvez désormais jouer sur votre téléviseur à cinq jeux, et ce, sans surcoût. Du Pictionary à Tetris en passant par Lego Party, il y a de quoi vous amuser !

Depuis plusieurs années maintenant, Netflix s'essaie dans le secteur du jeu vidéo. En effet, la plateforme propose depuis novembre 2021 des jeux pour mobile – sous Android et iOS – sans surcoût ni publicité. Le catalogue contient de nombreux titres, dont de petits jeux récréatifs, des titres issus de franchises comme Stranger Things et de véritables petites pépites ayant fait leurs preuves sur PC et consoles, comme Twelve Minutes et Soldats inconnus : Frères d'armes. Mais après avoir tâtonné pendant un temps sur la direction à prendre – fallait-il tenter de concurrencer les mastodontes du secteur ? –, l'entreprise s'est rabattue sur un format plus familial, en misant sur le cloud gaming directement sur TV.

En effet, Netflix teste depuis 2023 la possibilité de jouer à ses jeux vidéo sur téléviseur en utilisant un smartphone comme manette. Depuis l'été 2024, les utilisateurs français peuvent profiter d'une dizaine de titres depuis leur PC ou leur TV connecté (voir notre article). La plateforme continue en ce sens puisqu'elle vient d'annoncer, dans un billet de blog, cinq "party games" pour jouer tous ensemble.

Jeux Netflix : cinq party games pour jouer sur TV

Ces cinq jeux apparaîtront dans l'onglet "Jeux" du service. Il faudra en parallèle télécharger l'application Netflix Game Controller sur iPhone ou iPad, ou l'application Netflix classique sur Android, qui feront office de manette de jeu. Voici les titres en question :

LEGO® Party ! – Affrontez vos amis dans le jeu LEGO ultime. Participez à des mini-jeux hilarants et cherchez de l'or dans des zones de défis thématiques ;

Boggle Party – Lancez-vous dans une course contre la montre pour trouver des mots dans une grille de lettres mélangées. Jouez seul ou en groupe jusqu'à huit joueurs ;

Pictionary : Game Night – Dessinez jusqu'à ce que vous tombiez, ou que l'un de vos amis devine ce que vous dessinez, dans cette version hilarante et rapide du jeu de groupe classique de Mattel ;

Tetris Time Warp – Voyagez dans le temps avec vos amis à travers différentes époques de Tetris, de l'original de 1984 à la version classique sur Game Boy. Parviendrez-vous à atteindre le meilleur score grâce à cette téléportation ?

Intrus de fête : Dupez vos amis – Une personne présente à cette fête ignore secrètement ce que racontent les autres. Déterminez quels indices sont louches pour démasquer l'intrus.

© Netflix

Netflix reste toutefois vague concernant les utilisateurs qui pourront en profiter, puisqu'il indique seulement que "les jeux sont actuellement disponibles sur certains téléviseurs dans certains pays, et leur déploiement est prévu au fil du temps". Difficile de faire plus vague ! Normalement, la France fait bien partie du programme bêta de cloud gaming. D'après la page de support du service, il faut posséder l'un des appareils suivants pour en profiter :

Smart TV LG

Smart TV TCL

Smart TV Samsung

Smart TV Sony

Smart TV Vizio

Chromecast avec Google TV

Appareils Amazon Fire TV et smart TV

Appareils et TV Roku

Appareils TV Nvidia Shield

Appareils Xfinity 4k

Appareils et smart TV Xumo

Difficile de dire si cette nouvelle formule aura du succès, mais il n'y a aucune raison de s'en priver , surtout si c'est pour s'amuser en famille ou entre amis !