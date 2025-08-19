Nvidia GeForce Now passe à la RTX 5080 pour un cloud gaming encore plus puissant

Le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia met à niveau son architecture pour accueillir la dernière carte graphique RTX 5080, permettant aux joueurs de grimper jusqu'à 5K à 120 FPS. Le catalogue de jeux double également.

Alors que la Gamescom est sur le point de débuter, Nvidia a présenté cette nuit une mise à jour majeure pour son service de cloud gaming GeForce Now. Pour rappel, ce dernier permet d'accéder, via le cloud, aux jeux que l'on possède déjà, par le biais de magasins de jeux PC tiers. Sa formule Ultime a droit à une mise à niveau conséquente, puisqu'elle propose désormais des cartes graphiques équivalentes aux RTX 5080, soit la toute dernière génération. Les joueurs vont donc pouvoir profiter d'une meilleure qualité graphique avec une définition allant jusqu'à 5K à 120 FPS ! En parallèle, la prise en charge des différentes technologies Nvidia s'améliore sur de nombreux supports, et le catalogue de jeux compatibles en profite pour s'étoffer sérieusement.

Nvidia GeForce Now : la RTX 5080 dernière génération débarque

Pour rappel, avec le cloud gaming, l'appareil utilisé ne calcule rien ou presque : il se contente d'afficher les images du jeu calculées à distance par des serveurs spécialisés et envoyées en temps réel. L'appareil sert uniquement d'écran et de dispositif de commande. Tous les traitements lourds, exigeant de puissants processeurs, notamment pour les graphismes, sont réalisés à distance sur les serveurs. Cela permet de profiter des performances de gros PC gamer, équipés de processeurs et de circuits graphiques dernier cri – dont les fameuses cartes RTX de Nvidia – sur n'importe quel appareil doté d'un écran et d'un controller.

GeForce propose trois abonnements mensuels dont le dernier, Ultime, nous intéresse ici. Celui-ci est actuellement disponible pour 21,99 € par mois ou 109,00 € pour six mois. Il permet de profiter de sessions de jeu à huit heures sans publicité. La définition d'image grimpe jusqu'à 2 160p (4K) avec une fluidité allant jusqu'à 240 images par seconde. Le joueur bénéficie du ray-tracing, mais aussi de l'accès prioritaire à des serveurs équipés de GeForce RTX 4080. Mais ça, c'était avant.

© Nvidia

La formule va profiter d'une mise à niveau en accueillant des RTX 5080, qui vont permettre de jouer en 5K à 120 FPS ou en 1080p à 360 FPS. Les utilisateurs pourront également profiter du DLSS 4 Multi Frame Generation, qui améliore les performances et la fluidité grâce à une génération d'images optimisée par IA. En plus de cela, le processeur passe à une configuration à 8 cœurs et 16 threads, et la RAM est tout simplement doublée. Toutes ces améliorations permettent au constructeur de proposer des performances jusqu'à 2,8 fois supérieures à la génération précédente, et 3 fois supérieures à la PS5 Pro. Avec son nouvel abonnement, le service de cloud gaming va également offrir une plus belle image, avec la prise en charge de l'échantillonnage 4:4:4 – contre 4:2:2 auparavant –, offrant ainsi des couleurs riches.

Le déploiement des cartes 5080 débutera donc en septembre, il faudra donc faire preuve d'un peu de patience le temps que tous les serveurs soient équipés. En revanche, le prix de l'abonnement ne change pas, ce qui est une bonne nouvelle.

Cerise sur le gâteau : Nvidia annonce quelques améliorations pour les appareils supports. Depuis mai dernier, GeForce Now est disponible sous la forme d'une application native pour le Steam Deck (voir notre article). L'entreprise améliore la prise en charge de l'écran OLED de la console, qui passe de 60 à 90 Hz. Les télés LG vont quant à elles pouvoir afficher de la 4K à 120 Hz avec HDR via l'app native du service, et jusqu'à 5K avec des écrans OLED connectés à un ordinateur Windows ou un Mac. Enfin, l'application pour PC permet désormais d'activer le DLSS 4 et ses variantes pour tous les jeux de sa machine en un seul clic, et plus un par un.

Nvidia GeForce Now : un catalogue de jeux qui double

Nvidia GeForce Now permet de jouer en cloud gaming aux jeux PC que l'on possède déjà par le biais de launchers, comme Steam, Ubisoft Connect, Epic Game Store, Battle.net et GOG Galaxy. Mais il ne prend en charge que les titres compatibles, qui sont actuellement au nombre de 2 300. Notons que les prochains jeux AAA – des titres à très gros budget, comme les blockbusters au cinéma – que sont Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 7 et The Outer Worlds 2 vont rejoindre le catalogue le jour de leur sortie. Ces jeux ont été spécialement optimisés pour fonctionner sur le service de Nvidia.

© Nvidia

Mais l'entreprise compte doubler le nombre de titres disponibles avec la fonction Install-to-Play. Elle permet d'installer ses propres jeux Steam – et bientôt d'autres stores – directement dans le cloud de GeForce Now, plutôt que de se limiter au catalogue intégré. La seule condition pour que cela soit possible : que les développeurs aient coché "l'accès en cloud" dans leurs réglages de magasin. Chaque compte Ultime possède 100 Go d'espace de stockage dans le cloud, extensibles via des options payantes – de 200, 500 Go et 1 To de stockage pour 2,99, 4,99 et 7,99 euros par mois respectivement. Résultat : le catalogue de jeu dépasse désormais les 4 500 titres. Notons qu'Install To Play est également accessible pour les abonnés Performance, proposé à 10,99 € par mois, mais sans aucune mise à niveau technique.