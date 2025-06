Nintendo prévient : il ne faut surtout pas retirer le film protecteur de l'écran de la Switch 2

Lors du déballage de la très attendue Nintendo Switch 2, il ne faudra surtout pas retirer le film protecteur de l'écran, sous peine d'entraîner des dégâts. Une erreur à éviter absolument, surtout au vu du prix de la console.

Le 5 juin, jour du lancement mondial de la Nintendo Switch 2, approche à grands pas ! Les joueurs ayant précommandé la console trépignent d'impatience et ont plus que hâte de poser leurs mains dessus. Mais attention à ne pas faire preuve de trop de précipitation, sous peine de commettre une grosse erreur en déballant le précieux appareil ! En effet, il se trouve que son écran LCD est recouvert d'un film protecteur installé préalablement en usine. Contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, il ne s'agit pas d'un simple film de transport destiné à être enlevé après l'achat, mais d'un élément de protection intégré qu'il ne faut surtout pas retirer !

Nintendo Switch 2 : un film de protection intégré

Nintendo prend bien soin de prévenir les joueurs à l'avance par le biais d'une notice, qui stipule à la page 3 que "l'écran est recouvert d'un film destiné à prévenir la dispersion de fragments en cas de dommages. Veillez à ne pas le retirer." Ainsi, il sert à empêcher les éclats de verre de se disperser si l'écran venait à se briser — un système de protection qu'on retrouvait déjà sur la Switch Oled sortie en 2021.

© Nintendo

Cet avertissement est important, car il s'agit d'éviter un drame similaire à celui qu'avait connu le Samsung Galaxy Fold au moment de sa sortie en 2019. L'appareil disposait en effet d'un film similaire, mais des testeurs et journalistes l'avaient retiré par erreur. Résultat des courses : de nombreux écrans avaient été endommagés, ce qui avait mis à mal la réputation du constructeur coréen et retardé le lancement du smartphone. Aussi, faites bien attention quand vous déballerez votre Nintendo Switch 2 et n'oubliez pas de prévenir vos proches, en particulier les enfants, en cas d'utilisation partagée.

Attention, ce film protecteur sert uniquement à éviter qu'il n'y ait plus de dégâts si l'écran est endommagé. Il ne protège nullement des rayures et autres impacts, qui nécessitent une protection supplémentaire. officielle. Vous en trouverez notamment dans le pack à 25 euros, incluant aussi une housse de transport. Attention, l'écran de la Switch 2 étant plus grand que celui de la première console, il n'est pas possible d'en réutiliser un ancien. Mais ce serait dommage de l'abimer, surtout au vu du prix de la console, qui est commercialisée à 470 euros.