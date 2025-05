Aïe ! Microsoft augmente les prix des Xbox Series, des accessoires et de ses jeux

Mauvaise nouvelle pour les gamers ! Microsoft a décidé d'augmenter les prix de ses Xbox Series, des accessoires et, bientôt, de ses jeux en France. Une hausse généralisée incompréhensible qui a du mal à passer auprès des joueurs…

Dans la guerre qui l'oppose à son grand concurrent Sony, Microsoft a toujours pu compter sur un avantage non négligeable : ses prix. En effet, l'édition classique de la PS5 est actuellement à 550 € et l'édition digitale à 450 €. En comparaison, la Xbox Series X est elle aussi à 550 € — après une première augmentation en 2023 —, mais la Xbox Series S à 300 €. Une sacrée différence pour les amateurs de jeu vidéo ! Mais la firme semble finalement suivre la tendance à la hausse des prix des jeux et des produits tech, et opère un virage à 360°.

Microsoft a ainsi annoncé, le jeudi 1er mai, une hausse générale des prix de son écosystème Xbox (consoles, manettes et jeux premium) dans le monde entier, y compris en France. Et quand on parle de hausse, ce n'est pas d'une petite… Une véritable bombe dans le monde du gaming, qui fait fortement grincer des dents les joueurs.

Xbox Series X/S : une hausse des prix de 50 euros pour les consoles

Dès à présent, la firme de Redmond augmente les prix de ses consoles. Ainsi, la Xbox Series X version digitale passe de 499,99 € à 549,99 €, la Xbox Series X classique de 549,99 € à 599,99 € et la Xbox Series X 2 To Galaxy Black de 649 € à 699,99 € — finalement, la PS5 Pro ne paraît plus si anormalement hors de prix que cela… Une belle hausse de 50 € qui fait bien mal au portefeuille. Même scénario pour la Xbox Series S 512 Go, qui passe de 299,99 € à 349,99 €, mais aussi la Xbox Series S 1 To, qui passe de 349,99 € à 399,99 €. La firme de Mountain View suit les traces de Sony, avec sa Playstation 5 (dans sa version sans lecteur disque), qui avait pris 50 € pour s'établir à 499,99 € en avril dernier.

© Microsoft

Les accessoires sont également touchés par cette hausse généralisée. La manette sans fil standard, vendue entre 60 et 65 €, est désormais proposée au prix conseillé de 64,99 et 69,99 €, en sachant qu'elle peut désormais monter jusqu'à 89,99 € pour les éditions limitées. Quant aux manettes Xbox Elite 2 Core et Pack complet, elles passent respectivement de 129,99 € à 149,99 € et de 179,99 € à 199,99 €. En revanche, le prix des casques n'augmente pas en Europe, contrairement aux États-Unis.

Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là, puisque Microsoft a également annoncé que les jeux first party — ceux qui sont publiés et appartiennent à l'entreprise — passeront de 69,99 dollars à 79,99 $ pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis, laissant présager un jolie 89,99 € en Europe… Une façon de s'aligner, mine de rien, sur la hausse des prix pour les futurs jeux de la Nintendo Switch 2.

Augmentation des prix Xbox : une décision incompréhensible

"Nous sommes conscients que ces changements représentent un défi, et ils ont été décidés en tenant compte des conditions du marché et de l'augmentation des coûts de développement", s'est justifié le groupe américain. Mais cette augmentation surprise a d'autant plus de mal à passer auprès des joueurs que Microsoft se porte très, mais vraiment très bien en ce qui concerne sa partie jeu vidéo, si on en croit la publication de ses résultats trimestriels. Satya Nadella, le PDG de l'entreprise, s'est même vanté d'être "le premier éditeur en termes de précommandes sur PlayStation et Xbox". Après, il est vrai que cette annonce intervient dans un contexte économique assez incertain, avec les frais de douanes imposés par Donald Trump.

Mais même au niveau de la stratégie commerciale, cette décision étonne. D'après les résultats trimestriels, le chiffre d'affaires du hardware continue d'être en baisse, et ce, depuis plusieurs trimestres. Il n'est pas certain qu'une nouvelle augmentation facilite les ventes de Xbox Series, qui ne sont déjà pas très dynamiques. De plus, depuis que la marque ne développe quasiment plus aucune exclusivité et qu'elle sort ses propres jeux sur les plateformes concurrentes (PS5 et PC), les ventes de consoles ont fortement diminué, notamment en Europe. Et si l'on compare à Sony, son grand rival de toujours, la balance ne penche pas en sa faveur. Certes, le constructeur japonais a bien augmenté les prix de sa console par rapport à ses débuts : mais il a tout de même lancé la PS5 Slim et la PS5 Pro entre temps. Ce qui n'est pas le cas de Microsoft… Seule consolation : les abonnements Xbox Game Pass n'augmentent pas… pour l'instant !