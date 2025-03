Spirit Crossing : Netflix dévoile son premier jeu en ligne multijoueur

Netflix vient de présenter Spirit Crossing, son premier jeu en ligne massivement multijoueur, Spirit Crossing. À la croisée d'Animal Crossing et de Zelda : Breath of the Wild, ce MMO promet de longues heures de détente entre amis.

Cela fait plusieurs années maintenant que Netflix a lancé sa division gaming. En effet, depuis novembre 2021, elle propose des jeux mobiles – sur Android et iOS – sans frais supplémentaires ni publicité. Tous les abonnés à la plateforme de streaming, quelle que soit leur formule, peuvent profiter de ce service de jeux vidéo sans coût additionnel. Le catalogue compte aujourd'hui une centaine de titres, allant de jeux récréatifs à des adaptations de franchises comme Stranger Things et Squid Game, en passant par de vraies pépites déjà saluées sur PC et consoles, comme Spiritfarer ou Soldats inconnus : Frères d'armes (voir notre article).

La plateforme de streaming cherche encore la formule gagnante. Ainsi, elle teste depuis l'année dernière la possibilité de jouer à ses jeux vidéo sur téléviseur en utilisant un smartphone comme manette – dix titres sont disponibles en cloud gaming depuis les PC ou les TV connecté. Elle passe encore un cap en dévoilant, à l'occasion de la Game Developers Conference 2025, son premier jeu en ligne multijoueur, Spirit Crossing. Ce MMO cosy (relaxant), développé par le studio Spry Fox, promet un monde enchanteur peuplé de créatures pastel toutes mignonnes.

Spirit Crossing : un jeu open-world et cosy à jouer avec ses amis

Spry Fox, l'un des studios de jeux internes de Netflix, était déjà à l'origine du très bon Cozy Grove, qui a rejoint le catalogue Netflix en 2022. Il remet le couvert avec Spirit Crossing, qui apparaît comme un savant mélange d'Animal Crossing, Stardew Valley et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, avec une touche de Miyazaki. Ici, point de compétition ou d'affrontements frénétiques, tout est fait pour offrir un moment de jeu des plus relaxants : graphismes pastel, monde onirique, exploration en open-world, décoration, pêche à la ligne, bande-son reposante, amitiés à développer…

Selon Netflix, les joueurs pourront construire leur maison et leur village, se faire des amis, créer des objets, participer à des soirées dansantes et sessions musicales improvisées et surtout, explorer "la nature sauvage en planant, en grimpant, en construisant ou en faisant du trampoline", précise le communiqué. On retrouve un système d'escalade et de para-voile similaire à Breath of the Wild, associés aux mécaniques habituelles des jeux de ferme et autres cozy games.

Spirit Crossing sera le premier MMO de Netflix, et surtout une exclusivité de la plateforme ! Cela signifie que le seul moyen d'y jouer sera de s'abonner au SVOD. Si le jeu est une réussite, cela pourrait devenir un bel argument marketing. Il n'y a pas encore de date de sortie officielle, si ce n'est avant la fin de l'année. Les plus pressés peuvent découvrir le jeu en avant-première en s'inscrivant au test alpha fermé via ce lien.