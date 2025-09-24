Google Play Games : vous pouvez maintenant jouer à tous les jeux Android sur PC (et plus encore)

Google Play Games, le logiciel qui fait tourner des jeux Android sur Windows, sort enfin de sa phase bêta. Son catalogue intègre désormais plus de 200 000 titres issus du Play Store mais aussi des titres pour PC. La totale !

Après pas moins de trois ans passés en développement, Google Play Games sur Windows sort enfin de sa phase bêta et devient disponible pour tous, comme l'annonce le géant de la tech dans un billet de blog. Pour rappel, il s'agit d'un launcher – ou lanceur, en français – qui permet aux joueurs de profiter des meilleurs titres mobiles sur leur ordinateur personnel (voir notre article). Il possède déjà un catalogue très riche, avec plus de 200 000 titres, dont certains titres cultes sur PC comme Genshin Impact, Sonic Rumble ou encore Game of Thrones: Kingsroad. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur le site et de cliquer sur le bouton vert "Se lancer sur PC". Notons qu'une application mobile du même nom est également disponible afin de pouvoir synchroniser et continuer les parties via différents appareils, et qu'elle a droit à cette occasion à pas mal d'améliorations.

Attention, précisons bien que, contrairement à des launchers comme Steam ou Epic Games Store, Play Games n'est pas une boutique de jeux, il permet seulement de jouer au catalogue de jeux gratuits ou achetés, mais pas d'en acheter directement. Pour cela, il faut impérativement passer par le Play Store.

© Google

Télécharger Google Play Games pour PC

Google Play Games : pas besoin d'un PC surpuissant

En pratique, Google Play Games est un logiciel pour Windows permettant de jouer à des jeux mobiles Android, et donc de bénéficier d'un plus grand confort et d'un meilleur gameplay, grâce aux clavier et à l'écran, plus grand. Contrairement à Stadia ou au Cloud Gaming de Microsoft, les jeux ne dépendent pas de serveurs distants, mais sont installés directement sur le PC et utilisent ses ressources. Google a décidé de miser sur l'accessibilité, sans exiger une configuration surpuissante : en pratique, un PC "de base" suffit, avec un simple processeur à quatre cœurs (Intel ou AMD), 8 Go de RAM, 10 Go d'espace libre sur un SSD, un GPU Intel UHD Graphics 630, le tout sur Windows 10 ou 11. Bien évidemment, une machine plus puissante sera encore plus à l'aise, mais un ordinateur de cinq ans devrait suffire pour en profiter.

Google Play Games prend en charge la souris, le clavier, mais aussi les manettes afin de rendre le gameplay plus confortable. Notons que l'interface ne ressemble pas à celle du Google Play Store, mais se rapproche plus de Steam, GOG Galaxy et Epic Games Store. Une volonté clairement affichée de se rapprocher de ces plateformes de jeux PC.

Google Play Games : un catalogue de jeux très riche

À ses débuts, tous les titres Android n'étaient pas compatibles, la plateforme n'en prenait en charge qu'une centaine. Depuis début mars 2025, l'ensemble des jeux Android du Play Store sont désormais intégrés au catalogue. On y trouve des titres comme Just Dance Now, WWE SuperCard, Cookie Run: Kingdom, Garena Free Fire, Ludo King et MapleStory. Après, tous ne sont pas optimisés Windows, mais Google a intégré un accès aux réglages simplifié et la possibilité d'ajouter des joysticks virtuels à l'écran pour simuler le tactile. Au total, le catalogue compte plus de 200 000 titres. Le géant du numérique compte également rajouter un badge "Optimisé" pour les jeux parfaitement compatibles avec le PC, ainsi qu'un macaron "Jouable" pour les titres qui respectent les standards minimaux pour le PC. Pour les jeux "non testés", il faudra croiser les doigts.

En plus des jeux mobiles, Google a décidé d'ouvrir la plateforme à davantage de jeux exclusivement PC. Outre des titres populaires comme Remember of Majesty, Genshin Impact et Journey of Monarch , Play Games va accueillir Game of Thrones: Kingsroad, Sonic Rumble et Odin: Valhalla Rising. À l'inverse, des titres PC comme Dredge, Subnautica, Little Nightmares et TABS Mobile débarquent sur mobile via le Play Store. Deep Rock Galactic Survivor devrait bientôt arriver. Bien entendu, ces titres ont été optimisés pour mobile.

© Google

Google Play Games : un système synchronisé avec le Play Store

Play Games possède quelques avantages, comme la synchronisation des données via le compte Google de l'utilisateur, qui permet de reprendre une partie lancée depuis un appareil mobile sur un PC, et vice-versa. Autre avantage : les joueurs peuvent gagner des Google Play Points de la même manière que sur mobile afin de les dépenser pour obtenir des éléments intégrés aux applications ou aux jeux, gagner des bons de réduction pour acheter des éléments intégrés ou encore obtenir du crédit Google Play. Mieux, les points de jeu sont même plus faciles à utiliser sur PC, avec des boosters de points jusqu'à dix fois supérieurs.

Google en profiter pour déployer un nouveau profil de joueur afin que les utilisateurs puissent suivre facilement leurs statistiques et leurs trophées à travers les jeux et les appareils. Il est même possible de générer un avatar via l'IA. Le géant du numérique n'oublie pas l'aspect convivial du gaming et lance Play Games Leagues, afin de pouvoir défier ses amis et la communauté Play tout en gagnant des récompenses. Enfin, Google déploie sur les smartphones le Play Games Sidekick, un menu superposé qui s'ouvre en pleine partie pour organiser les informations de jeu pertinentes et fournir un accès direct à Gemini Live, qui pourra donner des conseils de jeu en temps réel grâce au partage d'écran.

© Google

On le voit, Google Play Games se présente comme un bonus d'autant plus sympathique qu'il est gratuit. Son évolution arrive à point nommé pour remplacer le sous-système Android que Microsoft avait intégré à Windows 11, qui permettait de lancer n'importe quelle appli Android sur un PC, mais que l'éditeur a décidé d'abandonner en 2024. En revanche, malgré ses qualités, il risque bien d'être insuffisant pour permettre à Google de s'imposer dans le monde du jeu vidéo et concurrencer les launchers comme Steam ou Epic Games Store, implantés de longue date sur ce marché.