Radio France lance une application pour écouter la radio sur téléviseur

Pour s'adapter aux nouveaux usages, Radio France décline sa plateforme numérique dans une version pour téléviseur connecté, avec une application pour Android TV. Un nouveau moyen d'écouter des podcasts et des contenus audio.

Aussi curieux que cela paraisse, de plus en plus de Français utilisent désormais leur téléviseur pour écouter la radio. Un phénomène qui s'explique par le fait que, contrairement à leurs aînés, les nouvelles générations ne veulent pas de récepteur dédié – le fameux "poste" radio allumé toute la journée dans la cuisine –, et préférèrent écouter des podcasts et des contenus à la demande sur leurs smartphone ou tablette, à travers des écrans. Et à défaut de chaîne hi-fi ou d'équipement audio adapté, beaucoup se tournent aujourd'hui vers le téléviseur connecté ou la box TV du salon pour suivre leur émissions préférées à travers des services en ligne offrant davantage de fonctions qu'un simple flux continu "à l'ancienne".

Aussi, afin de suivre cette évolution des usages, Radio France a annoncé, mercredi 3 décembre, que sa plateforme numérique était désormais disponible sur tous les téléviseurs équipés du système Android TV – le groupe prévoit d'étendre le déploiement à d'autres systèmes d'exploitation pour TV, notamment Tizen de Samsung. Un changement remarqué, puisque c'est la première fois qu'un acteur radio français s'installe officiellement sur ce type d'écrans.

Radio France : la plateforme devient accessible sur Android TV

En matière de contenu, la plateforme de Radio France sur TV donne accès, gratuitement et sans publicité, à l'ensemble de ses webradios et radios nationales – comme les chaînes historiques du groupe –, aux flux de musique, ainsi qu'à un très large catalogue de podcasts – 3,5 millions d'épisodes pour être exact –, qui combine les productions de Radio France et celles de partenaires de l'audiovisuel public francophone (Arte Radio, LCP, l'INA, RTS, Radio-Canada…). L'idée est de permettre aux auditeurs de retrouver la diversité des offres de Radio France depuis un support simple et centralisé, sans avoir besoin de passer par un smartphone, une enceinte ou un ordinateur.

© Radio France sur ordinateur

L'interface de la plateforme n'est pas une simple reprise de la version mobile ou Web, mais a été pensée spécifiquement pour un usage dans le salon, sur grand écran. Elle facilite l'accès direct aux flux radio et musicaux, les contenus musicaux et radios étant mis en avant dans le catalogue – un choix qui répond à ce que les utilisateurs recherchent quand ils écoutent la radio sur une TV connectée.

Autre avantage : la continuité d'écoute. Si l'auditeur est déjà un utilisateur de la plateforme – sur smartphone, enceinte connectée, ou en voiture –, il peut retrouver le même compte. Ainsi, la TV devient un nouveau point d'entrée pour accéder aux contenus de Radio France.

Ce lancement correspond à un tournant dans la stratégie numérique du groupe : Radio France affirme qu'il s'agit d'une nouvelle illustration de son "esprit d'innovation" face aux évolutions des usages. Pour le public, cela signifie que l'on peut désormais écouter la radio ou des podcasts comme on regarde une chaîne de télévision, en utilisant simplement une télécommande, sans appareil intermédiaire. En revanche, ce n'est pas la solution la plus économique en énergie, puisque les téléviseurs et les décodeurs TV consomment plus d'électricité que les petites radios d'antan.