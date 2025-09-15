Sur Spotify, les utilisateurs gratuits peuvent enfin choisir les morceaux qu'ils écoutent

Spotify fait un joli cadeau à ses utilisateurs gratuits en leur permettant de choisir les morceaux qu'ils veulent écouter, sans devoir subir une lecture aléatoire. Une fonction jusqu'ici réservée à l'abonnement Premium.

Pour inciter les utilisateurs de la version gratuite à prendre un abonnement, Spotify réserve un bon nombre de ses fonctions à la version payante, comme la suppression des publicités, une qualité sonore plus élevée et sans compression, l'écoute hors connexion… et le choix des morceaux à écouter. Car oui, les utilisateurs gratuits n'ont pas totalement la main sur ce qu'ils écoutent sur mobile. Ils peuvent seulement écouter des playlists en lecture aléatoire, en restant limités à six "zapping" par heure. Ils sont baladés d'une chanson à une autre, sans avoir réellement le contrôle.

Mais ce temps est enfin révolu ! Dans un billet de blog oublié le 15 septembre 2025, Spotify annonce que plusieurs fonctions permettant de choisir son morceau à écouter, à savoir "Pick & Play", "Search & Play" et "Share & Play", sont désormais accessibles aux utilisateurs gratuits dans le monde entier. Plus besoin de payer pour écouter ce que l'on souhaite !

Spotify : des fonctions premium qui deviennent gratuites

Avec ces trois nouvelles fonctions, il devient possible de sélectionner un titre précis et de l'écouter, que ce soit dans un album, au sein d'une playlist, lors d'une recherche ou via les outils de partage de Spotify – certains réseaux sociaux comme Instagram permettent d'envoyer les internautes directement sur Spotify depuis les stories –, au lieu d'être obligé d'écouter un autre morceau sur une playlist aléatoire. Une excellente nouvelle, étant donné que les abonnés gratuits représentent aujourd'hui 433 millions d'utilisateurs, contre seulement 276 millions pour les abonnés payants.

En parallèle, Spotify a ajouté ces derniers mois d'autres fonctions sans surcoût, comme la possibilité de personnaliser la couverture de ses playlists, la Daylist – une playlist personnalisée qui s'adapte aux humeurs de l'utilisateur tout au long de la journée –, les playlists "de la semaine" et l'affichage des paroles.

Après, il reste toujours un grand nombre de fonctions réservées aux abonnés premium. C'est notamment le cas du son haute fidélité, en qualité lossless (sans perte, au format Flac en 24 bits), dont le lancement vient tout juste d'être officialisé, mais aussi pour la possibilité de gérer une liste d'attente, de bénéficier de playlists générées par intelligence artificielle – des sélections automatiques construites à partir d'instructions (ambiance, genre, humeur) –, ou encore certaines recommandations avancées, comme les Mix personnalisés.