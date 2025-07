Google va améliorer l'affichage de la batterie des écouteurs sans fil sur Android

Google travaille sur une refonte de l'affichage du module de gestion de batterie pour les écouteurs Bluetooth sur les appareils Android. Au programme : une interface plus lisible, avec des barres de charge circulaires et un code couleur.

L'arrivée des écouteurs sans fil Bluetooth a été une véritable révolution. Plus besoin de passer des heures à démêler ses fils et à brancher ses écouteurs d'un appareil à un autre. Mais sur ce terrain-là, Apple a toujours eu de l'avance sur Google. En effet, les AirPods et autres casques et écouteurs peuvent être appairés très simplement et rapidement avec n'importe quel appareil frappé du logo de la Pomme. Un système que Google essaye difficilement d'imiter depuis 2017.

La firme a fini par développer Fast Pair pour permettre à ses appareils sous Android de se connecter avec les appareils audio Bluetooth – casques, haut-parleurs, écouteurs, enceintes, etc. Cette technologie, régulièrement améliorée, permet de coupler rapidement des appareils avec connexion Bluetooth lorsqu'ils sont à proximité et indique notamment leurs niveaux de batterie. L'affichage de ces derniers est toutefois peu lisible. Lors de l'analyse de la dernière version bêta des services Google Play (version 25.28.31), Android Authority a découvert que Google prépare une refonte de Fast Pair, avec une nouvelle interface pour l'affichage de la batterie des écouteurs sans fil connectés. Une excellente nouvelle ! Reste à savoir si cela suffira à rivaliser avec l'intégration des AirPods sur iOS.

Jusqu'à maintenant, à chaque ouverture du boîtier, Fast Pair affichait une notification indiquant le niveau de batterie de chaque composant : l'écouteur gauche, l'écouteur droit et le boîtier. Il se contentait toutefois d'un pourcentage affiché sous chaque icône, dans un rendu simple et minimaliste. Mais cela devrait bientôt changer avec la nouvelle interface que prépare Google.

Celle-ci comporterait des barres circulaires qui indiqueraient le niveau de charge restant des écouteurs sans fil et de leur boîtier. Les lettres "L", "R" et "C" (pour Left, Right et Case) indiqueraient clairement à quel composant appartient chaque jauge, qui s'afficherait d'une couleur différente selon le seuil de charge : jaune lorsque la batterie est inférieure à 50 % et rouge lorsqu'elle est inférieure à 20 %. Le tout serait plus lisible et ergonomique. De quoi évaluer en un coup d'œil les informations et éviter les confusions et les accidents ! Google n'a communiqué aucune date de déploiement pour ce changement, qui est toujours en développement et pourrait donc être amené à changer d'ici sa sortie.