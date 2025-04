Que valent ces écouteurs sans fil vendus 3,99 euros chez Action ?

Incroyable mais vrai : Action vend cette semaine des écouteurs Bluetooth à moins de 4 euros ! Nous les avons achetés et testés pour voir ce qu'ils valent en pratique. Voici notre verdict.

Depuis son installation dans l'Hexagone, en 2012, Action est devenu l'une des enseigne préférées de Français. Et pour cause : la chaîne néerlandaise propose une foule de produits à tout petits prix pour la maison et les loisirs, avec des centaines d'articles vendus à moins de 1 euro. Elle a même instauré un rituel qui n'échappe pas aux chasseurs de bons plans en pratiquant des promotions hebdomadaires avec sa fameuse Semaine d'Action, lors de laquelle, d'un mercredi au mardi suivant, quelques dizaines de produits sont bradés à des tarifs cassés.

Et pour la semaine qui démarre ce mercredi 2 avril 2025, une promotion a attiré notre attention : Action vend en effet des écouteurs sans fil à… 3,99 euros. Oui, vous avez bien lu : des écouteurs Bluetooth, avec leur boîtier de recharge et un petit câble USB-C à moins de 4 euros ! À titre de comparaison (purement symbolique), c'est 37 fois mins cher que des AirPods 4 Apple (vendus officiellement 149 euros), la référence du marché.

© Action

Bien sûr, il existe déjà de nombreux écouteurs de ce type à des prix beaucoup plus raisonnables (moins de 50 euros), dans des marques comme Xiaomi, Realme, Huawei ou même JBL ou Lidl, pour n'en citer qu'une poignée. Mais là, on se demande vraiment ce que peuvent valoir ces modèles (de marque T'nB), sachant que le prix inclut la TVA. Et qu'il faut tenir compte du coût des matériaux et des composants électroniques, notamment des matières intégrées aux batteries (les terres rares). D'autant que le boîtier est doté d'un petit écran lumineux qui indique le niveau et la progression de la charge : le genre de gadget qu'on ne trouve même pas sur des modèles bien plus chers !

Pour en avoir le cœur net, nous avons acheté et essayé ces écouteurs – eh oui, nous ne reculons devant aucun sacrifice. Et le premier contact est plutôt positif. Certes, les écouteurs TnB sont emballés dans un banal blister. Mais, une fois sortie, l'ensemble ne fait pas misérable. Un mode d'emploi en français est évidemment fourni, mais il faut de très bons yeux pour le lire. Le boîtier est léger (mauvais signe pour la batterie), mais joli, avec sa coque en plastique transparent qui accueille les deux écouteurs dans des logements ouverts. Et, sans respirer le luxe, les écouteurs ne font pas misérables. De type intra-auriculaire, ils sont même plutôt confortables et tiennent correctement dans les oreilles.

© CCM

Écouteurs Bluetooth Action : bien loin de la hi-fi

Comme promis, le boîtier affiche bien le niveau de charge avec un pourcentage progressif, en signalant la fin de l'opération par un OK très clair. Et l'appairage avec une source s'avère très simple, sans manipulation particulière. Comme tous les écouteurs sans fil, les T'nB disposent de commandes tactiles, sur leur tige. Et, en pratique, elles fonctionnent correctement, en remplissant toutes les fonctions classiques : lecture/pause, contrôle de volume, changement de morceau, prise d'appel téléphonique et même pilotage d'un assistant vocal. Rien ne manque de ce côté !

© CCM

Sans surprise, le rendu sonore est loin de celui des références du marché : le niveau est faible (très faible, même), et la bande passante limitée, avec un manque d'assise et de corps dans les basses fréquences (les graves). Mais il n'est pas aussi ignoble qu'on pourrait le croire de prime abord. Les aigus sont assez fins et les médiums plutôt corrects, sans agressivité, avec une restitution des voix convenables. En clair, ce n'est pas (du tout) de la hi-fi, mais c'est acceptable pour écouter des podcasts. Quant aux appels téléphoniques, si la qualité d'écoute est acceptable (toujours avec un niveau faible), le micro donne un son caverneux et étouffé d'après nos interlocuteurs.

© CCM

Enfin, compte tenu de la durée de notre micro test, nous n'avons pas pu juger l'autonomie : Action annonce 5 heures par écouteur et jusqu'à 15 heures avec le boîtier, mais ces données semblent optimistes au vu du poids et donc de la capacité des batteries.

Bref, s'ils ne remplacent absolument pas des modèles de qualité, les écouteurs d'Action peuvent dépanner dans quelques situations. On peut tout à fait en équiper des enfants sans craindre pour leur audition compte tenu de leur niveau sonore vraiment faible. Et on peut les perdre sans regret ! Mais pas question donc de les conseiller à des amateurs exigeants, et notamment aux audiophiles. En clair, ils valent largement leur prix, sans être pires que d'autres modèles à très bas prix.

Reste que ce tarif ultra bas interroge : sur les coûts de fabrication et de transport, déjà, mais aussi sur les marges de l'enseigne, et, surtout, sur les conditions de leur production et sur l'impact environnemental de ce type de produit high-tech "jetable". Nous vivons vraiment une drôle d'époque…