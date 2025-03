Audio sans perte sur les AirPods Max : le nouveau gag d'Apple à 579 euros

Apple va mettre à jour son casque haut de gamme, l'AirPods Max, en promettant de l'audio sans perte et une faible latence. Sauf que pour en profiter, il faudra l'utiliser en filaire, avec un câble USB-C. Un vrai gag !

Apple est réputé pour la qualité de ses produits. mais aussi pur ses prix très élevés. Et parfois, sans aucune bonne raison. On se souvient de l'affaire de la fameuse chiffonnette vendue 30 euros – son prix est passé à 25 euros depuis – qui avait fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années et surtout, déclenché de nombreuses railleries quand on sait que ce genre de tissu se trouve à moins de 1 euro chez Action. Et de nombreux utilisateurs s'étouffent en voyant le prix des options sur les Mac sur la mémoire et le stockage, surtout quand ils les comparent aux tarifs de la Ram et des SSD sur le marché. Et le constructeur à la pomme risque encore de s'attirer des critiques acerbes avec une petite nouveauté concernant cette fois l'audio.

Dans un communiqué publié discrètement le 24 mars 2025, la firme de Cupertino annonce ainsi l'arrivée prochaine d'une mise à jour pour l'AirPods Max, son casque sans fil très haut de gamme vendu officiellement 579 euros. Grâce à la nouvelle version de son firmware, prévue pour avril, il sera possible d'écouter de l'audio sans perte (lossless en anglais) avec une faible latence. Une excellente nouvelle sur le papier qui permettra de profiter d'un son haute qualité, en 24 bits - 48 kHz par exemple, sans les pertes habituelles induites par les compressions inhérentes aux transmissions sans fil.

AirPods Max : l'audio sans perte… avec un fil !

Sauf que voilà : pour en bénéficier, il faudra que le casque soit branché en USB-C – l'amélioration ne sera pas disponible sur l'ancien modèle avec une interface Lightning – sur un lecteur ‑ iPhone, Mac ou autre. Autrement dit, avec un fil ! Et c'est bien là qu'on frise le ridicule. Car quel est l'intérêt d'acheter un AirPods Max si c'est pour l'utiliser avec un câble ? On troue sur le marché des dizaines de modèles beaucoup moins chers qui fonctionnent uniquement en filaire, et qui sont parfaitement capables de diffuser du son de très haute qualité sans aucune perte et sans aucune latence, "à l'ancienne", en analogique. Il suffit juste d'utiliser une bonne source, avec de bons convertisseurs pour les supports numériques, ou un bon préampli pour les vinyles et les bandes magnétiques.

Et pour enfoncer le clou, Apple propose même un nouveau câble USB-C doté d'un adaptateur en mini jack stéréo 6,35 mm pour connecter l'AirPods Max à n'importe quelle source analogique. Tarif : 45 euros ! On croît rêver !

Certes, ce n'est pas la seule nouveauté de l'AirPods Max, qui pourra aussi gérer l'audio spatialisé avec suivi de mouvements de la tête, une fonction chère à Apple. Mais l'argument de l'audio sans perte via un câble sonne comme un gag aux oreilles des spécialistes. Si c'est aspect qui vous séduit, oubliez le MP3, l'AAC et consorts, et préférez des formats lossless comme le WAV ou le FLAC (même qualité, mais plus compact). Et gardez vos sous : vous trouverez de très bons casques filaires à partir de 30 euros dans des marques réputées comme AKG (modèle K-52) ou moins connues comme Superlux (modèle HD-681) et une foule de références d'excellente qualité à moins de 200 euros chez des constructeurs spécialisés (AKG K-371, Sennheiser HD 599, Beyerdynamic DT-770 Pro, etc.). Après, si c'est juste une question de look ou de statut social, rien ne vous empêche de craquer pour le casque d'Apple…