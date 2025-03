Selon Bloomberg, Apple travaillerait sur une fonction de traduction audio en temps réel pour ses AirPods. De quoi, en théorie, transformer les célèbres écouteurs sans fil en traducteurs universels instantanés.

Apple s'apprêterait à ajouter une nouvelle fonction bien pratique à ses AirPods, selon Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg, jours très bien informé sur les projets de la firme à la pomme ‑ il est d'ailleurs surnommé Guruman par les esprits taquins. Dans un récent article, il révèle que l'entreprise de Tim Cook travaille sur une fonction de traduction en temps réel sur ses écouteurs sans fil. Cette innovation pourrait permettre aux utilisateurs de comprendre des conversations dans plusieurs langues étrangères, transformant les AirPods en véritables traducteurs instantanés universels.

La technologie n'est pas vraiment nouvelle. Google propose en effet depuis 2017 une fonction similaire avec ses Pixel Buds Pro, mais son utilisation n'est pas très pratique. Les utilisateurs doivent maintenir un bouton pour activer la traduction à l'écoute et présenter à leur interlocuteur sa traduction textuelle affichée sur leur téléphone, ce qui n'est pas idéal.

Et, justement, Apple viserait à offrir une solution plus naturelle avec sa fonction de traduction. Tout passerait directement par l'audio, sans étape textuelle. En outre, le système serait compatible avec de nombreuses langues. Ainsi, une conversation entre un anglophone et un francophone pourrait se dérouler sans barrière linguistique : les phrases seraient automatiquement traduites et diffusées dans les AirPods de chaque interlocuteur. Un peu come le système de traduction "magique" utilisé dans la série de SF Star Tek !

Bien entendu, et comme la solution Google, la traduction ne serait pas effectue par els écouteurs eux-mêmes : c'est l'iPhone associé qui s'occuperait de tout, les AirPods servant à capter et à diffuser le son. Un moyen de plus, pour Apple, d'inciter les utilisateurs à rester dans son écosystème.

Traduction sur AirPods : une opération (presque) instantanée

Cependant, malgré cette promesse séduisante, des défis techniques persistent. L'une des principales limitations actuelles est la latence de la traduction. D'après Gurman, Apple, tout comme Google, rencontre dd'aillerus es difficultés pour fournir une traduction parfaitement en temps réel. Un léger délai est nécessaire pour que l'iPhone analyse les propos et renvoie la traduction aux AirPods. Cette latence, bien que minime, pourrait nuire à la fluidité des échanges, notamment dans des discussions rapides.

Si tout se passe comme prévu, et si les prédictions de Gurman se confirment, cette fonction de traduction devrait être disponible d'ici à la fin de l'année, avec iOS 19, la nouvelle version du système d'exploitation des iPhone qui sera proposée en mise à jour gratuite sur les modèles compatibles. Il reste à voir si Apple saura surmonter les obstacles techniques pour la rendre pratique et intuitive. Pour l'heure, on ne sait rien – et pour cause ! – sur les langues qui seraient gérées par cette fonction. Ni elle est fonctionnerait aussi sur les conversation téléphoniques, ce qui pourrait rendre de précieux services aux voyageurs comme à ceux qui ont des appels réguliers avec des interlocuteurs étrangers.

Notons pour finir que, même imparfaite, la traduction en temps réel s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple pour rendre ses AirPods encore plus polyvalents. Outre cette nouvelle fonction, les modèles Pro 2 sont déjà capables de servir d'aides auditives, une capacité qui évite l'achat d prothèses coûteuses, même si les modèles de base sont remboursés en France par l'Assurance maladie et les mutuelles.