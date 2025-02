Powerbeats Pro 2 : les premiers écouteurs Apple avec suivi cardiaque

La nouvelle génération des Powerbeats Pro, ces écouteurs sans-fil haut de gamme destinés aux sportifs, apporte des améliorations importantes et bienvenues, près de six ans après le modèle original. Un avant-goût des prochains AirPods Pro 3 ?

Les sportifs connaissent bien les écouteurs Powerbeats Pro qui allient à la fois qualité sonore et stabilité sur les oreilles grâce à l'arceau souple passant derrière le pavillon. Une qualité appréciable pour des écouteurs dits True Wireless, c'est-à-dire indépendants l'un de l'autre : aucun fil ne relie l'écouteur gauche à l'écouteur droit. La première version de ces écouteurs datait de mai 2019, il était temps d'en proposer une version améliorée et intégrant toutes les fonctions avancées qu'on est en droit d'attendre dans des écouteurs haut de gamme. C'est désormais chose faite avec les Powerbeats Pro 2 et leur fabricant Beats, filiale d'Apple depuis 2014, n'a pas fait les choses à moitié.

© Beats

Powerbeats Pro 2 : plus légers et plus endurants

Au premier coup d'œil, on pourrait penser que les Powerbeats Pro 2 sont identiques au modèle qu'ils remplacent. Seulement, s'ils reprennent un design similaire, les différences sont nombreuses. Le poids de chaque écouteur passe de 11 g à un peu moins de 9 g, tandis que le boîtier qui sert à la fois de rangement et de station de recharge des écouteurs est annoncé comme plus léger et plus compact avec un volume réduit de 33% Le tout sans sacrifier sur l'autonomie puisque les Powerbeats Pro promettent 10 heures d'écoute en continu, contre 9 heurs pour les premiers modèles. Et l'autonomie totale, c'est-à-dire incluant toutes les recharges possibles avec un boîtier lui aussi chargé à plein passe de 24 heures à 45 heures !

© Beats

Powerbeats Pro 2 : réduction de bruit, mode transparence et son spatial

L'autre grande nouveauté, c'est que les Powerbeats Pro - Apple oblige - intègrent maintenant la puce H2, comme les AirPods Pro 2. Ce qui leur permet donc de proposer un mode de réduction de bruit active pour mieux s'isoler et aussi du fameux mode transparence, qui permet d'entendre sa musique ainsi que les bruits environnants, Indispensables quand on marche en ville, par exemple. Les Power Beats Pro 2 proposent également l'audio spatial personnalisé, pour profiter de la musique en Dolby Atmos, notamment proposée par Apple Music. Comme la première version, les Powerbeats Pro 2 profitent donc du jumelage facilité sur les produits Apple : il suffit de les appairer sur un de ces appareils, un iPhone par exemple, pour qu'ils soient automatiquement disponibles sur tous les autres, Mac et iPad. Mais ces écouteurs sont vendus sous la marque Beats, donc ils sont parfaitement compatibles avec n'importe quel smartphone Android, par exemple.

© Beats

Powerbeats Pro 2 : suivi du rythme cardiaque intégré

Toutes ces nouveautés auraient déjà rendu ce nouveau modèle très intéressant. Mais les PowerBeats Pro 2 vont plus loin en intégrant, pour la première fois dans ce type d'écouteurs, le suivi du rythme cardiaque. Reprenant une technologie proche de celle intégrée aux Apple Watch, de mini capteurs LED envoient des flashs lumineux plus de 100 fois par seconde et sont ainsi capables de relever le rythme cardiaque toutes les cinq secondes. Et ce relevé est ensuite transmis au smartphone. Voilà qui devrait intéresser les sportifs qui n'aiment pas porter une montre pendant qu'ils font du sport.

Les Powerbeats Pro 2 ont toujours été des écouteurs haut de gamme, donc au prix élevé. Et malheureusement, l'addition des nouvelles fonctions ne vient pas sans une augmentation de prix, en tout cas en France, alors que le prix reste identique aux États-Unis. En effet, les 249 dollars (hors taxes comme d'habitude aux USA) restent stables chez l'Oncle Sam, tandis qu'il faut débourser 300 euros TTC, en France pour les Powerbeats Pro 2, contre 249 euros pour le modèle précédent. Aïe !