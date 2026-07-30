On peut maintenant transformer des lieux dans Google Earth avec l'IA Nano Banana 2

Google intègre Nano Banana 2 à Google Earth. Grâce à ce super générateur d'images par IA, on peut ainsi transformer n'importe quel endroit sur Terre avec de l'IA en ajoutant des éléments. Pratique pour visualiser l'avenir !

Google continue d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses services les plus populaires. Après Gemini, Photos ou encore son moteur de recherche, c'est désormais Google Earth, le célèbre logiciel de cartographie satellite du géant de la tech, qui accueille Nano Banana 2, un de ses derniers modèles de génération d'images. Une association plutôt inattendue au premier abord, mais qui permet en réalité à l'IA de générer des illustrations à partir de n'importe quel lieu réel. De quoi faire revivre des lieux historiques ou imaginer des projets à venir.

Today were bringing AI image generation with Nano Banana to Google Earth, letting you virtually reimagine anywhere in the real world. https://t.co/zsgvAnbYrl



For the first time, you can generate custom images using Google Earths satellite, aerial, and 3D imagery. pic.twitter.com/yed45vLZOo — Google Earth (@googleearth) July 30, 2026

Nano Banana 2 dans Google Earth : un outil pour réinventer le monde

Disponible dès ce 30 juillet 2026 dans la version Web de Google Earth, cette fonction s'utilise directement depuis la carte. Une fois un lieu sélectionné, il suffit de cliquer sur le bouton "Créer une image" dans la catégorie Outils, en haut de l'écran, puis de décrire en langage naturel le résultat souhaité.

L'IA s'appuie alors sur la vue satellite, aérienne et en trois dimensions du site pour produire une nouvelle image qui respecte la géographie des lieux tout en appliquant les transformations demandées. Une fois l'image générée, il est possible de cliquer sur "Améliorer image" pour retoucher le résultat avant de l'enregistrer.

L'une des démonstrations les plus spectaculaires consiste à remonter le temps. Il est ainsi possible de demander à l'IA de représenter le Colisée à l'époque de la Rome antique, Notre-Dame de Paris avant l'incendie de 2019 ou encore un château tel qu'il pouvait apparaître au Moyen Âge.

Google met également en avant des usages pédagogiques, avec la possibilité de recréer des scènes historiques ou d'illustrer des événements passés à partir d'un lieu réel. Bien entendu, ces images ne constituent pas des reconstitutions scientifiquement exactes, mais des interprétations générées par l'intelligence artificielle à partir des connaissances dont elle dispose.

© CCM

Cela marche aussi et surtout pour imaginer l'avenir. En quelques mots, un utilisateur peut transformer une ville en métropole futuriste, imaginer les effets du changement climatique sur un littoral ou encore visualiser un quartier entièrement végétalisé. L'entreprise imagine également des utilisations plus concrètes, notamment pour les secteurs de l'immobilier et l'urbanisme en aidant à visualiser des projets, mais aussi pour les professeurs, qui y trouveront un excellent support pédagogique. Reste à voir le niveau de fiabilité des résultats.

L'outil peut d'ailleurs générer des infographies à partir des données disponibles dans Google Earth. Par exemple, Gemini peut créer des résumés visuels de monuments comme la Statue de la Liberté, le Colisée ou la Tour Eiffel en reprenant les dates clés, les matériaux utilisés ou les faits historiques marquants.

© CCM

Attention, cette fonction est encore au stade expérimental. Pour l'instant, il n'est possible de générer que trois images par jour avec Gemini, après quoi il faudra souscrire à un abonnement payant Google. Mais on peut déjà parier que beaucoup vont s'amuser à métamorphoser des lieux avec cette fonction digne d'un film de science-fiction. Et même, que certains en profiteront pour créer et diffuser des images de catastrophes totalement imaginaires – des villes détruites, par exemple –, histoire d'alimenter les réseaux sociaux en fakes news et en fantasmes divers. De quoi, une fois de plus, se méfier des images sensationnalistes qui circulent, surtout quand elles sont réalistes…