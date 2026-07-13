Avec Gemini, un mode moto et un mode "moins bavard", Waze s'offre une belle mise à jour pour les vacances

Pour les départs en vacances, Waze a droit à une importante mise à jour. Au programme : une meilleure intégration de Gemini, un mode moto, un mode "Moins bavard" et une meilleure personnalisation des trajets.

Téléchargée par près de 140 millions d'utilisateurs dans le monde – dont 17 millions en France –, Waze reste l'une des applications de guidage les plus populaires auprès des automobilistes. Rachetée par Google en 2013, elle se distingue de Google Maps, l'autre appli phare du géant du numérique, par son aspect communautaire et, surtout, par ses nombreuses informations pratiques, allant des prix des carburants dans les stations-service à la signalisation d'accidents, d'embouteillages et même de radars.

Mais, malgré sa singularité, Waze n'échappe pas à la politique full IA de la firme de Redmond, qui déploie une importante mise à jour centrée sur l'intégration de Gemini ainsi que quelques nouveautés sur Android et iOS, comme l'annonce l'entreprise dans un billet de blog. Pile pour les vacances d'été !

Gemini dans Waze : de l'IA, un mode moto et une meilleure personnalisation

La principale évolution concerne l'intégration de Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Depuis 2024, Waze permet déjà de signaler certains événements de circulation par commande vocale, sans avoir à manipuler l'écran. Cette fonction, baptisée "Conversational Reporting", s'enrichit grâce à l'IA et permet désormais de signaler des modifications complexes, comme une route fermée ou une adresse devenue obsolète.

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Gemini améliore également la recherche contextuelle. Au lieu de devoir saisir le nom exact d'un commerce ou d'un lieu, les automobilistes peuvent désormais formuler une requête plus naturelle, comme demander "Trouve-moi un café ouvert en ce moment" ou "Cherche une station-service à proximité avec les prix les plus bas". Waze affiche ensuite une sélection de résultats adaptés. Un peu comme ce que propose Google Maps finalement, ce qui n'est pas très étonnant ! Cette fonction reste toutefois limitée pour le moment à la communauté mondiale de bêta-testeurs et aucune date n'a encore été annoncée pour son déploiement auprès du grand public.

Autre nouveauté, Waze va désormais tenir davantage compte des habitudes de conduite de ses utilisateurs. L'application sera ainsi capable de proposer automatiquement certains itinéraires en fonction des trajets effectués précédemment et des préférences observées. Une personne qui privilégie habituellement les autoroutes plutôt que les petites routes se verra ainsi suggérer en priorité des parcours correspondant à ses habitudes. Ces recommandations s'appuient à la fois sur l'historique des déplacements et sur les données de trafic collectées par l'application. La fonction peut être désactivée à tout moment dans les paramètres.

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Google intègre également à Waze un mode moto, réclamé depuis longtemps par les utilisateurs de deux-roues. Celui-ci prend en compte les spécificités de ce type de véhicule pour proposer des parcours plus adaptés et des estimations d'arrivée plus précises. Ainsi, il va proposer des raccourcis inaccessibles aux voitures et signale en temps réel les dangers critiques pour les motards, tels que les nids-de-poule, les dos-d'âne ou les ponts étroits. "Tout cela s'appuie sur les informations routières en temps réel fournies par Waze et sur une équipe dédiée d'éditeurs de cartes spécialisés dans la moto, qui ajoutent en permanence de nouveaux dangers sur la carte", explique Google. Le mode moto est pour le moment réservé à certaines régions d'Amérique latine et d'Asie, mais d'autres pays devraient y avoir droit par la suite.

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Enfin, l'application GPS cherche à devenir moins envahissante. En effet, Waze est souvent critiqué pour ses nombreuses annonces vocales, qui interrompent régulièrement la musique ou les podcasts diffusés pendant le trajet. C'est pourquoi Google introduit un mode "Moins bavard", qui réduit le nombre d'alertes vocales au strict minimum, comme pour les changements de voie de dernière minute, les virages serrés et les alertes de sécurité imminentes. Il est actuellement déployé dans le monde entier sur Android et iOS.