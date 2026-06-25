Cartes.gouv.fr : l'IGN lance un Google Maps français et souverain

Ce jeudi 25 juin, l'IGN inaugure une nouvelle plateforme en ligne très prometteuse : Cartes.gouv.fr, Fusionnant les données géographiques de bases françaises professionnelles, cet outil gratuit et souverain a tout pour concurrencer Google Maps.

Depuis près de 20 ans, l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) met à disposition des internautes deux piliers de l'information géographique publique : Géoportail et Géoservices. Pour rappel, le premier est un portail web citoyen qui permet de visualiser des cartes et des données géographiques sur le territoire français – comme Google Maps –, tandis que le second est une boîte à outils pour les développeurs et les professionnels. Ces plateformes sont toutefois vouées à disparaître, puisque l'État français et l'IGN ont officialisé le lancement de Cartes.gouv.fr, le nouveau service public des cartes et données du territoire.

Cartes.gouv.fr : un nouvel outil accessible à tous

Après un premier lancement officiel le 15 décembre 2025 – destiné aux professionnels, aux administrations et aux collectivités locales pour qu'ils commencent à y intégrer leurs données –, le site Cartes.gouv.fr vient de franchir un nouveau cap. Les anciennes plateformes qui regroupaient les données cartographiques souveraines de la France – geoportail.gouv.fr, geoservice.ign.fr, macarte.ign.fr et espacecollaboratif.ign.fr – ont définitivement fusionné pour rejoindre une plateforme unique. Cela veut donc dire que l'outil Cartes.gouv.fr est prêt à l'emploi, au quotidien, pour le grand public.

© Capture Cartes.gouv.fr

Une grande nouvelle pour l'ensemble des utilisateurs, qui peuvent notamment retrouver gratuitement pas moins de 1 100 couches d'informations cartographiques, applicables comme des calques, et qui couvrent divers domaines. On peut ainsi avoir accès à des données du territoire – forêts, agriculture, urbanisme, cadastre –, des photographies aériennes ultra-précises, des données relatives aux énergies ou encore des cartes historiques pour découvrir la France d'une autre époque. Les utilisateurs peuvent donc profiter d'une lecture poussée du territoire, en adaptant l'affichage à leurs besoins et en naviguant de manière fluide parmi ces informations. Ce site, qui se présente comme un concurrent direct de Google Maps, peut être utilisé dans un cadre professionnel, pour faire des analyses techniques ou pour mesurer des surfaces et des distances.

© Capture Cartes.gouv.fr

Mais si ces fonctions sont pratiques, l'utilisation quotidienne de cartes.gouv.fr passe essentiellement par la recherche d'adresses ou les calculs d'itinéraires. Ce service sera d'autant plus poussé que la plateforme comporte une grande nouveauté, appelée Panoramax, qui fonctionne comme Google Street View. Codéveloppé avec OpenStreetMap, cet outil propose plus de 110 millions de photos qui permettent de se balader virtuellement dans l'Hexagone. Une belle manière de rendre la plateforme encore plus ludique et immersive.