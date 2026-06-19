Vous pourrez bientôt payer le métro et le RER avec votre carte bancaire - Mais ce sera plus cher

Dès 2027, vous pourrez commencer à payer vos trajets en métro, en RER et en transilien directement avec votre carte bancaire. Une option intéressante pour les touristes et les voyageurs occasionnels, mais qui engendrera un surcoût.

Les carnets de ticket t+ en carton, qui permettent de voyager sur l'ensemble des lignes de métro, de RER, de bus et de tramway d'Île-de-France, tirent leur révérence ! Leur disparition s'est faite de façon progressive sur plusieurs années et devrait aboutir de façon définitive cette année, alors que 99,9 % des validations sont désormais numériques. À la place, les voyageurs peuvent compter sur des alternatives digitales, plus avantageuses, écologiques et pratiques, notamment via leur smartphone, des cartes rechargeables et, bientôt, la carte bancaire.

En effet, Île-de-France Mobilités a annoncé lors d'une conférence de presse qu'à partir de 2027 pour les premières lignes de métro et progressivement jusqu'en 2030 pour l'ensemble du réseau, les voyageurs pourront valider directement leur trajet avec une carte bancaire sans contact, sans avoir à acheter au préalable un ticket ou un passe Navigo. Cette nouveauté vise avant tout les visiteurs occasionnels et les touristes, tandis que les abonnés et usagers réguliers auront plus d'intérêt à s'orienter vers les offres Navigo. Car, petit détail qui n'en est pas un, la carte bancaire proposera des tarifs plus élevés…

Carte bancaire dans le métro : un déploiement jusqu'en 2030

Il s'agit là du principe de l'open payment, déjà largement répandu dans plusieurs grandes métropoles internationales et villes françaises telles que Lyon, Bordeaux ou Londres. Il permet de franchir les portillons ou de valider un trajet simplement en approchant sa carte bancaire d'un terminal dédié. En Île-de-France, le dispositif est déjà en cours de déploiement dans les bus. Plus de 1 300 véhicules en sont équipés et la généralisation à l'ensemble du réseau de bus doit intervenir d'ici 2028.

Pour le métro et le RER en revanche, le calendrier sera plus progressif et se concentrera avant tout sur les lignes touristiques. Les premières expérimentations débuteront dès le 30 juin 2026 avec la liaison vers l'aéroport d'Orly. La ligne 1 du métro, particulièrement fréquentée par les visiteurs, sera équipée à l'été 2027, suivie des lignes 4 et 14 avant la fin de la même année. Les lignes 7 et 12 devraient suivre en 2028, tandis que la couverture complète du réseau est annoncée pour 2030. Un calendrier particulièrement étendu qui s'explique par les importants investissements techniques que cela nécessite, avec l'installation de milliers de nouveaux valideurs et l'adaptation des systèmes de gestion des titres de transport.

Carte bancaire dans le métro : un surcoût pour les touristes

Si cette nouveauté devrait faciliter le voyage des voyageurs occasionnels, il y aura toutefois un revers de la médaille. En effet, le trajet payé directement par carte bancaire sera plus cher que le même trajet effectué avec les solutions Navigo. Pour un déplacement en métro ou en RER, le supplément annoncé est de 80 centimes, ce qui portera le prix du voyage à 3,35 euros. Dans les bus et les tramways, le surcoût atteindra 50 centimes, pour un tarif total de 2,55 euros. Les liaisons vers les aéroports seront également concernées par cette majoration, avec un supplément de 0,80 centimes, ce qui portera le trajet à 14,80 euros.

Ce choix tarifaire répond à un objectif clairement assumé par la région : réserver cette solution aux voyageurs occasionnels et éviter qu'elle ne remplace les abonnements existants. Île-de-France Mobilités estime que le déploiement du dispositif représentera environ 140 millions d'euros d'investissement initial, auxquels s'ajouteront près de 25 millions d'euros de frais de fonctionnement chaque année, notamment liés aux commissions bancaires. Le supplément facturé lors des validations par carte bancaire doit permettre de compenser une partie de ces dépenses. En clair, il s'agit de faire supporter le coût des installations aux touristes, et non aux Franciliens.

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C'est pourquoi les habitués continueront d'être orientés par Île-de-France Mobilités vers ses abonnements, et plus particulièrement vers Liberté+. Elle compte d'ailleurs améliorer son application en y intégrant de l'IA, une commande vocale et du multilingue afin de guider les voyageurs perdus. Tout cela est actuellement en cours de développement. La solution de la carte bancaire visera donc ceux qui ne passent pas par l'application, à commencer par les touristes étrangers, qui sont habitués à un système similaire chez eux.

En revanche, les voyageurs franciliens qui attendaient la disparition progressive de leur carte Navigo physique devront encore patienter. En effet, le déploiement du pass Navigo Annuel sur smartphone prend encore du retard. Initialement attendu au printemps 2026 après plusieurs reports successifs, il ne sera finalement accessible sur iPhone qu'à partir de septembre.

Les utilisateurs Android bénéficieront d'un calendrier légèrement plus favorable, avec une mise en service prévue dès le début du mois de juillet. Le pass Senior sera déployé selon les mêmes échéances. Quant aux détenteurs du pass Imagine'R, ils devront faire preuve d'encore plus de patience, puisque la version dématérialisée de l'abonnement réservé aux collégiens, lycéens et étudiants n'est désormais attendue qu'à la rentrée 2027.