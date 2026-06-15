Google Earth intègre un simulateur de vol ultra-réaliste, gratuit et accessible à tous

Pendant des années, un simulateur de vol est resté caché dans la version à télécharger de l'application de Google Earth. Désormais, il est utilisable directement dans un simple navigateur Web, et toujours gratuitement.

Toute le monde connaît Google Earth, ce formidable outil de Google permettant d'explorer la Terre sous tous les angles, en même en 3D, grâce à des images satellite extrêmement précises. Mais peu de gens savent en revanche que la version à télécharger de l'application intègre depuis 2007 un véritable simulateur de vol.

À l'instar de ce que l'on trouve dans des jeux comme Flight Simulator de Microsoft, il est en effet possible de prendre les commandes d'un F-16 – le célèbre avion de chasse américain – ou d'un Cirrus SR22 – un petit quadriplace à hélice – pour survoler la planète. À condition toutefois de connaître la manipulation pour déverrouiller cette option cachée, à savoir, une combinaison de touches – Command + Option + A sur Mac ou Ctrl + Alt + A sur Windows.

Outre le fait qu'il était bien caché, et connu uniquement des afficionados du pilotage, ce simulateur n'était pas disponible dans la version Web de Google Earth, pas assez puissante pour faire tourner ce mode particulier, digne d'un jeu vidéo.

Comment utiliser le simulateur de vol de Google Earth ?

La version navigateur de Google Earth s'est toutefois considérablement améliorée au fil du temps et elle est aujourd'hui beaucoup plus puissante. À tel point que le simulateur de vol est désormais disponible gratuitement, pour tout le monde, depuis le navigateur (Chrome, Safari, Firefox, etc.).

Pour en profiter, il suffit d'ouvrir Google Earth dans votre navigateur et de cliquer sur le bouton "Explorer la Terre". Une fois cette étape réalisée, il faut appuyer sur le menu "Outils", situé dans la barre en haut de la page, puis cliquer sur "Accéder au simulateur de vol". À noter, les raccourcis clavier Command + Option + A sur Mac et Ctrl + Alt + A sur Windows peuvent aussi être utilisés.

© Capture - Google Earth

Lorsque le simulateur est lancé, il ne reste plus qu'à piloter l'engin avec la souris et le clavier de votre ordinateur. Attention cependant, la carte affichée par défaut est sans relief. "Pour afficher des images satellite photoréalistes, remplacez le type de carte de base Plan par Satellite", a indiqué Google sur sa plateforme d'informations destinée aux développeurs informatiques.

Évidemment, le simulateur de vol proposé par Google Earth est un mode qui permet de se balader, de découvrir le globe ou de s'amuser en crashant l'avion sur sa maison. En d'autres termes, ce n'est pas un outil ultra-réaliste destiné à de l'entraînement au pilotage. Malgré tout, le mode reste très réaliste et particulièrement performant. Car, oui, un tel simulateur de vol demande beaucoup de ressources au système, qui doit collecter des informations, les décompresser et afficher le monde suffisamment rapidement pour que les utilisateurs puissent le parcourir à bord d'un avion de chasse qui file à plus de 2 000 km/h.