Waze intègre enfin cette option très demandée par les automobilistes

Malgré ses nombreuses qualités, Waze souffrait d'une lacune en n'affichant pas une information importante pour les automobilistes. Mais l'appli va enfin rattraper son retard sur la concurrence avec une option qui arrive progressivement.

Avec plus de 140 millions d'utilisateurs dans le monde – dont 17 millions en France –, Waze est sans aucun doute l'une des applications de guidage GPS les plus populaires. Elle séduit les conducteurs pour sa simplicité, mais aussi pour son aspect communautaire. Sur Waze, les automobilistes peuvent aussi retrouver de nombreuses informations pratiques, comme les prix des carburants dans les stations-service, les zones de danger sur la route, les embouteillages ou encore les radars. Cependant, une information très importante n'était pas encore affichée sur la carte des utilisateurs.

Infos dans Waze : les feux tricolores arrivent enfin sur la carte

Contrairement à Apple Maps ou Google Maps, Waze ne proposait pas l'affichage des feux de signalisation sur sa carte. Un manque loin d'être anecdotique, puisqu'une telle information permet aux automobilistes d'anticiper les arrêts aux feux tricolores, d'adapter leur allure et donc, de fluidifier le trafic. Pour combler ce manque, l'application de guidage avait alors lancé une phase de test, qui avait notamment débuté sur la version bêta en décembre 2025.

Et après des essais concluants, Waze semble définitivement adopter l'affichage des feux de signalisation. Dans un post publié sur le réseau social Reddit, un automobiliste américain a ainsi révélé que l'option était bel et bien arrivée sur Waze. L'internaute a d'ailleurs partagé une capture d'écran, sur laquelle on peut effectivement apercevoir une icône de feu tricolore sur une intersection.

Waze © Capture - Reddit

Malheureusement, il semblerait que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne. L'option se déploie progressivement : de nombreux automobilistes ne peuvent donc pas encore en bénéficier. En attendant d'avoir une annonce officielle ou un calendrier précis de la part de Waze concernant la généralisation de l'affichage des signaux tricolores, les utilisateurs célèbrent déjà l'arrivée de l'option. "Enfin ! C'est ma fonctionnalité préférée de Google Maps", a assuré un internaute sur Reddit, pendant qu'un autre a écrit : "C'est l'une des rares choses qui m'a un peu freiné dans mon passage à Waze. Je suis très heureux de voir que c'est en cours de déploiement !"