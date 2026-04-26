Voici comment retrouver l'endroit exact où vous avez garé votre voiture avec votre smartphone

Vous sortez d'un magasin, d'un restaurant, d'un cinéma ou d'une visite, mais vous ne vous souvenez plus de l'endroit où vous avez garé votre voiture ? Pas de souci ! Votre smartphone vous dira en deux secondes où elle se trouve !

C'est une situation que nous avons tous connue au moins une fois, surtout quand on va dans une ville ou un lieu que l'on connaît mal. En allant en voiture faire des courses dans des magasins, partager un repas avec des amis dans un restaurant, regarder un spectacle ou simplement effectuer une démarche administrative, on prend la première place de stationnement libre pour être à l'heure.

Et en sortant, c'est le trou de mémoire : impossible de se souvenir de l'endroit où l'on s'est garé ! Et on se retrouve penaud, à errer dans les rues ou des parkings, à la recherche du précieux véhicule pour rentrer… Jamais agréable, surtout en pleine nuit !

Fort heureusement, il existe aujourd'hui des moyens simples et gratuits pour éviter ce genre d'embarras. Pas besoin d'acheter un traceur GPS ou d'installer une application spécialisée. Les outils pour ne plus jamais perdre sa voiture sont déjà dans votre poche, et la plupart des gens ne les utilisent tout simplement pas.

© Fred Zone

Que vous soyez sur Android ou iPhone, la solution universelle s'appelle Google Maps.La manipulation ne prend pas plus de deux secondes. Une fois garé, ouvrez Google Maps et appuyez sur le point bleu qui indique votre position. Un menu apparaît en bas de l'écran – sélectionnez simplement "Enregistrer comme emplacement de stationnement". Un marqueur en forme de P s'affiche alors sur la carte et y reste jusqu'à ce que vous le supprimiez manuellement.

Pour retrouver votre véhicule, rouvrez l'application : une suggestion "Place de stationnement" apparaît directement dans la barre de recherche. L'application calcule alors l'itinéraire à pied jusqu'à votre voiture. Petit détail pratique : en appuyant sur le bandeau de stationnement, vous pouvez ajouter une note ou une photo – particulièrement utile dans un parking souterrain avec des niveaux et des piliers numérotés.

Les utilisateurs d'iPhone ont une option encore plus confortable avec Apple Plans : si votre téléphone est connecté à votre voiture via Bluetooth ou CarPlay, l'application enregistre automatiquement l'emplacement au moment où vous coupez le moteur et déconnectez le téléphone. Aucune manipulation n'est nécessaire. Il suffit de vérifier au préalable que l'option est bien activée dans Réglages, puis Plans, puis "Afficher l'emplacement de stationnement". L'icône d'une voiture apparaît alors sur la carte dès que vous ouvrez l'application.

Waze propose un mécanisme similaire. Lorsque vous arrivez à destination et fermez l'application, elle place automatiquement une petite épingle de stationnement sur la carte. Si vous préférez le faire manuellement, il suffit de laisser le doigt appuyé sur votre position et de sélectionner "C'est ici que je suis garé".

Pour ceux qui ne veulent pas du tout toucher à une application de navigation, il existe une solution encore plus rapide : prendre une photo de votre voiture avec son environnement visible – numéro de place, panneau de rue, enseigne proche. La quasi-totalité des galeries photo modernes, qu'il s'agisse de Google Photos ou d'Apple Photos, enregistrent automatiquement les coordonnées GPS dans les métadonnées de chaque image. Il suffit ensuite d'ouvrir la photo et de consulter les informations associées pour obtenir la localisation exacte et s'y faire guider.

Une limite mérite d'être signalée : toutes ces méthodes reposent sur le signal GPS, qui peut être capté avec difficulté dans les niveaux inférieurs des parkings souterrains en béton épais. Dans ces cas-là, la photo du numéro de pilier ou de niveau reste la solution la plus fiable – simple, rapide, et qui ne dépend d'aucun réseau.