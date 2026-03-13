Google Maps prépare sa révolution avec une refonte complète de son guidage

L'application Google Maps va recevoir une importante mise à jour. Grâce à l'intelligence artificielle et à l'arrivée de cartes immersives en 3D, la navigation sera plus pratique que jamais, avec un guidage vocal en langage naturel.

Pendant longtemps, Google Maps était une application optimisée pour la recherche de restaurants, d'artisans ou de commerces en tout genre. En effet, de nombreux utilisateurs utilisaient les données cartographiques et le moteur de recherche de l'outil pour trouver des enseignes, leur localisation et lire les avis des autres internautes.

Mais depuis quelques années, la firme de Mountain View a légèrement changé de stratégie. Google Maps n'est plus qu'un simple écosystème cartographique : la plateforme est aujourd'hui l'une des applications de guidage les plus appréciées par les automobilistes. Un statut qui devrait d'ailleurs se confirmer encore un peu plus grâce à une nouvelle mise à jour qui va révolutionner la navigation guidée étape par étape.

Google Maps : des cartes immersives en 3D

Comme l'a annoncé la multinationale américaine dans un billet de blog, Google Maps pourra bientôt afficher des cartes immersives en 3D. Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle Gemini, l'application sera en mesure d'afficher en 3D des éléments qui se situent autour du conducteur. Bâtiments, ponts, passages piétons, feux de signalisation, panneaux… les informations montrées à l'écran seront plus claires que jamais.

Selon Miriam Daniel, vice-présidente et directrice générale chez Google Maps, Gemini analysera "les images récentes et réelles provenant de Street View et de photos aériennes" pour proposer un affichage plus complet. Une option très pertinente, qui va permettre aux automobilistes d'anticiper encore plus facilement les ralentissements, mais aussi les virages et les changements de voie qui ne sont pas toujours très clairs sur les GPS.

© Google

De surcroît, les automobilistes seront mieux informés sur les perturbations ou les éventuels changements d'itinéraire au cours d'un trajet. Ici, l'objectif est clair : Google veut que la navigation guidée sur son application soit plus immersive pour fluidifier le trafic et sécuriser encore un peu plus les trajets de ses utilisateurs.

Ask Maps : un guidage vocal en langage naturel

Pour accompagner ce qui est annoncé comme la plus grosse mise à jour de Google Maps depuis son lancement, la firme de Mountain View a intégré une autre fonction baptisée Ask Maps. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une option permettant aux automobilistes de poser des questions relativement complexes à l'application, qui répondra ensuite grâce à l'intelligence artificielle Gemini. Par exemple, il est possible de poser des questions telles que : "Mon téléphone est à court de batterie — où puis-je le recharger sans avoir à faire la queue pendant des heures pour prendre un café ?" ou "Y a-t-il un court de tennis public éclairé où je pourrais jouer ce soir ?". La fonction Ask Maps permettra d'avoir des réponses précises, sous forme de conversation, qui sont accompagnées d'une carte personnalisée pour bien visualiser les différentes options.

© Google

Surtout, tout se fera en langage naturel, comme on discuterait avec un assistant ou un copilote humain : une vraie petite révolution dans l'utilisation quotidienne ! Pour l'instant, la mise à jour de Google Maps a été déployée uniquement aux États-Unis et aucune date n'a été communiquée pour un lancement en Europe ou en France. Il va donc falloir s'armer de patience avant de profiter des nouvelles fonctions très prometteuses.