Waze déploie une nouvelle alerte pour la sécurité sur les routes

Pour limiter les risques d'accident pendant vos trajets en voiture, Waze a travaillé sur une nouvelle option. Désormais, vous recevrez des alertes qui annoncent les interventions d'agents d'entretien au bord des routes.

Téléchargée par près de 140 millions d'utilisateurs dans le monde – dont 17 millions en France ! –, Waze reste l'une des applications de guidage les plus appréciées par les automobilistes. Rachetée par Google en 2013, elle se distingue de Google Maps, l'autre appli phare du gênât du numérique, par son aspect communautaire et, surtout, par ses nombreuses informations pratiques, allant des prix des carburants dans les stations-service à la signalisation d'accidents, d'embouteillages et même de radars – ou plutôt, de "zones de danger"…

Alerte Waze : des notifications pour signaler la présence d'agents d'entretien

C'est d'ailleurs dans cette logique que Google a travaillé sur une nouvelle option. L'application a en effet engagé un partenariat avec le ministère des Transports pour informer les automobilistes lorsque des agents chargés de l'entretien et de la surveillance des routes sont en intervention. En d'autres termes, les utilisateurs de Waze recevront une alerte lorsqu'ils circulent à proximité d'une intervention d'agents au bord de la route. Pour que cela soit possible, les professionnels pourront activer un signalement directement depuis une tablette embarquée. Les automobilistes pourront ainsi voir apparaître sur leur GPS un pictogramme représentant un fourgon d'intervention, qui rappelle le véhicule utilisé par les agents.

Dès lors qu'un automobiliste approche de l'intervention en cours, Waze envoie également un signal sonore. Ce dernier a pour objectif d'alerter le conducteur et de l'inciter à ralentir et à faire preuve de vigilance. "Cette information en temps réel permet aux automobilistes d'anticiper, de ralentir et de réduire le risque d'accident", a annoncé la Direction interdépartementale des routes de l'Ouest, comme l'a relayé le média 20 minutes. Une fois que les agents ont terminé, ils peuvent supprimer le signalement depuis leur tablette afin de faire disparaître l'alerte sur Waze.

À noter, la nouvelle fonction n'est pas encore disponible pour l'ensemble des utilisateurs. Elle a d'abord été testée et déployée en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne et dans les Pays de la Loire avant d'être étendue au reste du pays. L'alerte pourrait donc être disponible pour tous les automobilistes d'ici à quelques semaines.