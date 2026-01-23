Waze ajoute enfin ces fonctions très utiles pour les automobilistes français

Il aura fallu attendre plus de deux ans avant que Waze daigne enfin tenir ses promesses. La célèbre appli de guidage va bientôt ajouter des fonctions qui aideront grandement les automobilistes français au quotidien.

Waze s'attaque enfin aux spécificités de notre réseau routier avec une finesse bienvenue. Plusieurs outils promis depuis mars 2024 seront bientôt déployés chez nous avec comme ligne directrice la prévention des accidents.

L'information a été repérée via un courriel envoyé aux utilisateurs et relayé par une publication sur le forum en ligne Reddit. Waze confirme le déploiement imminent de cinq fonctionnalités majeures pour l'ensemble de sa base. Si le calendrier peut faire sourire, l'enjeu est critique dans l'Hexagone. Sur nos routes bardées de radars et de ronds-points, le petit fantôme reste le seul véritable allié face à un Apple Plans ou un Google Maps souvent trop pudiques sur les contrôles.

Waze 2026 : le copilote s'adapte à la réalité française

Il était temps que l'application s'attaque sérieusement à notre spécialité nationale : le rond-point. Fini le guidage approximatif, le système indique désormais précisément la voie à emprunter pour éviter de couper la route à tout le monde au dernier moment. L'autre ajout majeur concerne votre permis de conduire. L'application vous préviendra d'une baisse de limitation de vitesse avant que vous ne passiez le panneau, une nuance vitale pour éviter un pilage ou un flash bête à l'entrée d'un village.​

La sécurité n'est pas en reste avec des alertes anticipées pour les virages serrés, les dos d'âne et les péages. Waze apprend aussi de vos habitudes pour proposer vos itinéraires préférés, même s'ils ne sont pas les plus rapides, une demande de longue date des navetteurs. Enfin, et c'est une spécificité qui concerne directement la France, vous serez notifié de la présence de véhicules d'urgence à l'arrêt sur votre trajet.

© Waze

Pourquoi ces ajouts tardifs sont-ils si importants chez nous ? Parce que la France reste une anomalie dans l'écosystème GPS. Là où Google Maps et Apple Plans ont dû lisser leurs fonctions de signalement pour se conformer strictement à la législation, ne daignant même pas signaler les radars, Waze conserve cette aura d'outil communautaire frondeur. C'est ce côté « résistance » qui maintient sa popularité massive face à des concurrents techniquement plus modernes mais socialement moins pertinents.

Google le sait pertinemment. En recyclant ces annonces de 2024 aujourd'hui, la firme de Mountain View tente de verrouiller son audience française. Elle ne peut pas se permettre de laisser filer ses utilisateurs vers des solutions constructeurs de plus en plus intégrées aux tableaux de bord ou vers l'application native d'Android Auto et Apple Car. Ces mises à jour ne sont pas de la simple maintenance, c'est une opération séduction pour rappeler qui est le patron du signalement en temps réel, malgré une interface qui accuse le poids des années. Il aura donc fallu deux ans pour coder un dos-d'âne, une éternité pour une application dont la promesse est pourtant la vitesse.