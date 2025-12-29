Le Passe Navigo va arriver dans Google Wallet en 2026

Valider son titre de transport en région parisienne sera bientôt plus simple ! Île-de-France Mobilités annonce plusieurs évolutions à venir pour le passe Navigo en 2026, dont son intégration dans Google Wallet.

La dématérialisation des titres de transport continue son bonhomme de chemine, doucement mais sûrement. Aujourd'hui, il est déjà possible d'acheter et de valider certains tickets ou abonnements via un smartphone, que ce soit via des applications spécifiques comme celle d'Île-de-France Mobilités ou des portefeuilles numériques comme Apple Wallet et Samsung Wallet. Mais les choses continuent d'évoluer ! Dans un communiqué de presse, Île-de-France Mobilités annonce tous ses projets pour l'année 2026 dans le cadre de la modernisation des transports en commun de la région. Parmi eux, la possibilité d'acheter des tickets de métro ou des passes Navigo directement depuis Google Wallet dès 2026.

Passe Navigo dans Google Wallet : plus besoin d'application tierce

Pour 2026, une des avancées majeures annoncées est l'intégration native des titres de transport franciliens dans Google Wallet. Il sera donc possible d'acheter et de stocker des tickets de métro ou des passes Navigo directement depuis le portefeuille numérique, sans avoir besoin d'installer une application tierce supplémentaire. Le fonctionnement sera identique à celui d'Apple Wallet : il suffira d'ouvrir son porte-cartes numérique pour acheter des titres, qui fonctionneront automatiquement grâce à la technologie NFC (Near Field Contact ou sans contact). Les rechargements se feront directement sur l'application. Il s'agit d'une intégration native du passe Navigo à Android, comme sur iOS.

Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de ce qui a déjà été fait pour Apple Wallet et Samsung Wallet, mais avec une couverture plus large pour tous les utilisateurs de téléphones Android compatibles. Il s'agit d'offrir un vrai gain de temps, puisque tout (cartes bancaires, cartes de transport, cartes de fidélité…) sera disponible dans une même application. Notons que plusieurs grandes métropoles dans le monde, comme San Francisco ou Chicago, ont déjà mis en place des systèmes similaires.

© Île-de-France Mobilités

Passe Navigo dématérialisé : Navigo Annuel et Imagine R arrivent

L'autre avancée notable annoncée est liée aux types de titres disponibles sur smartphone. Jusqu'à présent, les passes disponibles en version numérique sur Android et iOS comprenaient essentiellement les abonnements mensuels ou hebdomadaires ainsi que le Navigo Liberté+, une formule qui permet aux voyageurs d'être prélevés mensuellement pour les trajets effectués le mois précédent, a posteriori, sans avoir à payer des billets à l'avance (voir notre article).

À partir du printemps 2026, les passes Navigo Annuel et Imagine R – le forfait destiné aux étudiants et aux jeunes – seront également disponibles sur smartphone, ce qui permettra à une plus grande partie des usagers de se passer complètement de la carte physique. Les titres de transports interrégionaux pour les voyageurs qui se rendent dans les gares hors Île-de-France desservies par les lignes franciliennes arriveront quant à eux d'ici la fin d'année. Enfin, les tickets en carton devraient définitivement disparaître au cours de cette année.

En parallèle de l'intégration dans Google Wallet et de l'élargissement des types de passes disponibles sur smartphone, Île-de-France Mobilités étudie également un autre projet appelé Open Payment. Ce système permettrait à terme d'utiliser simplement une carte bancaire (sans abonnement ou ticket dédié) pour valider un trajet, comme c'est déjà possible dans certaines villes. Les résultats de cette consultation sont attendus en avril et, si le projet est adopté, il pourrait entraîner une refonte plus profonde du système de validation des titres dans toute la région.