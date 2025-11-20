Vous allez enfin pouvoir publier des avis anonymes sur Google Maps

Vous avez déjà songé à mettre un avis sur une enseigne dans Google Maps, mais vous avez renoncé de peur de voir votre nom s'afficher aux yeux de tous ? Heureusement, il sera bientôt possible de publier un commentaire anonymement.

Sur Google Maps, les avis aident souvent les utilisateurs à se faire une idée des lieux et points d'intérêt avant de s'y rendre. Les plats de ce restaurant valent-ils le détour ? Les chambres de cet hôtel sont-elles propres et confortables ? Ce musée mérite-t-il une visite ? Le service dans ce bar est-il agréable ? Les vendeurs de ce magasin sont-ils aimables ? Les mécaniciens de ce garage sont-ils compétents ? Autant de questions auxquelles les commentaires laissés par d'autres clients ou visiteurs apportent souvent des réponses bien utiles..

Mais, parfois, il arrive que l'on hésite à laisser un avis, bon ou mauvais, car les commentaires publiés ne sont pas anonymes : le pseudo et la photo de profil Google sont visibles de tous. Un point important, d'autant que beaucoup d'utilisateurs indiquent leur véritable identité avec une photo personnelle pour paraître sérieux et, surtout, authentiques. Face à ce manque d'anonymat, nombre de consommateurs ont préféré renoncer à laisser un avis sur Google, choisissant l'autocensure. Un problème qui devrait toutefois être bientôt résolu.

© Google

Google Maps : quatre nouvelles fonctions à venir d'ici décembre

Alors que certaines personnes avaient choisi de créer un compte secondaire pour partager des avis sur Google Maps, l'entreprise travaille sur une solution plus simple et plus flexible. Dans un billet de blog, elle annonce qu'il sera possible de cocher une simple case pour publier sous un profil alternatif, avec un nom et une photo distincts. Toutefois, pour éviter que des petits malins se lâchent un peu trop ou se mettent à poster de faux avis, le géant du numérique a choisi de mettre en place un système de pseudonymat, et non d'anonymat total.

De ce fait, l'adresse du compte Google de l'utilisateur restera liée au commentaire, simplement elle ne sera pas visible publiquement. Il s'agit d'un compromis pour ôter la pression sociale sans pour autant ouvrir la porte en grand aux abus. En espérant que cela ne favorise pas encore plus la propagation de notes frauduleuses, qui pullulent déjà sur l'applicatuion. La fonction sera déployée pour tout le monde ce mois-ci.

© Google

En parallèle, Google Maps va bientôt accueillir une nouvelle section sous les fiches d'établissement, baptisée "À savoir avant de partir". Elle affichera quelques conseils générés par Gemini à partir de l'analyse des avis et informations accessibles, comme la meilleure manière de réserver, où se garer, les tranches horaires à éviter... Une fonction pratique, mais réservés aux Etats-Unis seulement dans un premier temps.

© Google

Dès ce mois-ci, le géant du numérique va également déployer dans le monde entier une mise à jour de l'onglet "Découvrir", afin qu'il accueille une section "Tendance", qui aidera les utilisateurs à trouver les lieux populaires autour d'eux en temps réel. Enfin, l'IA de Google va pouvoir prédire combien de bornes de recharge pourraient être disponibles à l'arrivée d'un utilisateur, afin de lui éviter d'avoir trop à attendre. Le déploiement de cette fonction commencera dès la semaine prochaine sur Android Auto et dans les voitures intégrant Google.