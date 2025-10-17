Retour au domicile : Google Maps va indiquer le temps pour rentrer chez vous

Google Maps va bientôt accueillir une fonction sympathique qui devrait faire plaisir aux utilisateurs casaniers. Il sera ainsi possible de connaître en un coup d'œil le temps de trajet nécessaire pour rentrer chez soi.

C'est parfois les petites mises à jour qui semblent insignifiantes qui font le plus plaisir, surtout lorsqu'elles concernent des applications indispensables à notre quotidien. Nos confrères d'Android Authority ont découvert, grâce à l'œil avisé d'un utilisateur de leur serveur Discord, que Google Maps était sur le point d'accueillir une nouvelle fort sympathique. Désormais, l'application affiche automatiquement le temps estimé pour rentrer chez soi, directement sous la barre de recherche. Une information particulièrement utile car, comme le dit le sage Orelsan, "après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison !"

© Android Authority

Google Maps : estimer le temps de trajet en un coup d'œil

Pour ceux qui ont indiqué l'adresse de leur logement dans Google Maps, un petit bouton "Domicile" apparaît désormais sous la barre de recherche, accompagné d'une indication de durée pour s'y rendre depuis l'endroit où l'on se trouve – à condition d'en être éloigné évidemment. Un code couleur permet d'indiquer l'état du trafic lors d'un trajet en voiture d'un seul coup d'œil : vert pour un trafic fluide, orange pour un ralentissement, rouge pour un embouteillage. Appuyer sur ce bouton affiche une liste d'itinéraires pour s'y rendre avec la durée de trajet ainsi que des alternatives.

Le changement est certes léger, mais il peut se révéler pratique au quotidien pour ceux qui souhaitent estimer le temps nécessaire pour rentrer du travail, sans avoir à lancer un itinéraire. En un coup d'œil, il devient possible de savoir si la circulation est dense et s'il vaut mieux partir plus tôt. Libre alors d'activer la navigation pour vérifier la circulation ou de rechercher des itinéraires alternatifs.

Au moment où nous écrivons ces lignes, cette nouveauté n'est pas encore disponible dans l'application mobile. Il n'est pas encore très clair si Google effectue des tests côté serveur, ou si l'entreprise lance un déploiement limité ou progressif.