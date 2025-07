Annonces, vendeurs, authentification : Leboncoin fait sa (petite) révolution

Leboncoin profite de l'été pour déployer une belle série d'améliorations. Au programme, un nouveau look pour les annonces, une recherche optimisée sur les profils des vendeurs et même de l'authentification biométrique…

En France, peu de sites peuvent se targuer d'avoir un impact aussi fort que Leboncoin. Depuis sa création en 2006, cette plateforme de petites annonces est devenue un réflexe aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, au point que seul Amazon la devance en termes de fréquentation dans le secteur du e-commerce. Aussi, afin de rattraper son concurrent et de renforcer sa position de géant sur le marché en ligne de la seconde main, Leboncoin avait dévoilé une série de fonctions fin 2024, parmi lesquelles la recherche par image, la création automatique d'annonces et la personnalisation de la page d'accueil (voir notre article). La plateforme continue sur sa lancée en intégrant l'authentification biométrique, une nouvelle interface pour la page d'annonce, la possibilité de découvrir sa popularité et d'autres nouveautés sur l'application mobile.

© Leboncoin

Leboncoin : faire son offre directement depuis l'annonce

Tout d'abord, Leboncoin a modernisé l'interface de la page d'annonce afin de la rendre plus intuitive. "Repérez instantanément les informations essentielles et naviguez avec fluidité dans vos recherches", indique la plateforme, qui cherche à ce que vous puissiez "trouver plus rapidement ce que vous cherchez". En parlant de simplification, l'application permet désormais de faire une offre directement depuis l'annonce, sans passer par la messagerie. Il suffit d'une pression de doigt pour proposer votre prix !

© Leboncoin

Leboncoin permet également de découvrir la popularité des annonces avec un nouveau compteur de favoris, situé en haut à droite des offres. Une façon d'évaluer l'attractivité des biens en un coup d'œil et de connaître les produits les plus convoités. Afin d'affiner vos choix plus rapidement, la plateforme a d'ailleurs mis en place un système de mots-clés et de filtres sur les profils des vendeurs particuliers. Enfin, dans un souci toujours accru de sécurité, l'authentification biométrique remplace le code de vérification, afin de gagner en rapidité et en efficacité.