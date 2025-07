Feux de forêts et incendies : comment être informé en temps réel

Alors que les feux de forêts et les incendies se multiplient en période estivale, il est heureusement possible de se tenir informé de leur évolution et d'être alerté en cas de danger directement sur smartphone. Voici les applis à connaître.

Le réchauffement climatique fait chaque été d'importants ravages, les périodes de sécheresses entraînant une nette recrudescence des feux de forêt. La France n'est pas épargnée par ce phénomène : en 2023, pas moins de 2 671 incendies ont dévoré un total de 5 292 hectares. Cette année, l'Hexagone a connu un début d'été ponctué d'épisodes caniculaires intenses, ce qui a entraîné d'importants incendies, notamment près de Marseille, de Montpellier et de Narbonne. Des feux qui ont déjà dévasté quelques milliers d'hectares de forêt.

Dans ce genre de situation, il faut réagir vite, car les feux de foret peuvent vite évoluer et faire peser un risque sur la sécurité des personnes. Heureusement, il est possible de suivre leur progression en temps réel sur smartphone, grâce à des applis particulières.

Google Maps : une fonction pour suivre l'évolution des incendies

Google Maps intègre une fonction de suivi en temps réel des feux de forêt. Sortie en 2020 aux Etats-Unis et disponible en France depuis juillet 2024, elle permet de se tenir informé près des incendies et de prévoir leur étendue grâce à l'IA (voir notre article). Il est ainsi possible d'afficher un suivi détaillé des limites des incendies de forêt dans les moteurs de recherche et les cartes, ainsi que par le biais de notifications push basées sur la localisation. Cela permet d'éviter les trajets dangereux et de prendre des précautions appropriées. Notons que ces indications concernent uniquement les feux de forêt et les incendies d'importance, et non les incendies classiques en zone urbaine.

Pour activer cette fonction, il faut ouvrir Google Maps sur son smartphone, puis appuyer sur l'icône des calques en haut à droite de l'interface, et sélectionner l'option "Feux de forêt" dans les détails de la carte. Pour revenir à l'affichage normal, il suffit d'appuyer sur la croix en haut à droite de l'encart qui s'affiche en superposition sur la carte.

Notons que l'application Waze, qui appartient également à Google, dispose d'une alerte spécifique aux incendies en bord de route pour prévenir les conducteurs lorsqu'ils risquent de traverser une zone dangereuse.

Suivi des incendies : l'application Feux de forêt et autres plateformes

Le site Feux de forêts et d'espaces naturels permet de suivre en temps réel les départs d'incendies et leur situation actuelle par le biais d'une carte détaillée basée sur les données de l'Office National des Forêts (ONF). Il est possible de signaler si un incendie a été maîtrisé ou si celui-ci est une fausse alerte. La plateforme se décline sous la forme d'une application mobile disponible sur Android et iOS afin d'envoyer des alertes en cas de danger. Une carte de vigilance est aussi accessible pour les promeneurs.

Pour les habitants des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, il existe également une application plus spécifique, adaptée au niveau local : Fire Chaser. Elle est accessible sur iOS et Android. On peut également citer le site de l'ONF, qui permet de connaître les conditions météo et les risques d'incendie en cours, avant de partir en randonnée ou en balade dans les forêts et massifs montagneux.

Notez encore que dans une situation de danger grave ou imminent, FR-Alert se chargera d'avertir toutes les personnes localisées dans la zone concernée. Mis en place par le Gouvernement, ce dispositif d'information d'urgence permet aux autorités (forces de l'ordre, secours, etc.) d'envoyer en temps réel des notifications sur les téléphones portables des personnes se trouvant dans une zone confrontée à un danger. Les populations sont alors informées rapidement qu'un incident a eu lieu ou qu'il existe un danger à proximité, de façon à pouvoir réagir en conséquence. Il est utilisé en cas d'urgence absolue (catastrophe naturelle ou industrielle, attentat, accident grave de la route, accident chimique ou nucléaire, etc.). Les alertes sont activées par défaut.