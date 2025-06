Google Maps vous aide à voyager de façon plus écologique avec ces nouveautés

Pour vous aider à voyager de façon plus durable cet été, Google Maps accueille de nouvelles fonctions. Au programme : de meilleures suggestions de trajets à pied, des parcours à vélo détaillés et des itinéraires pour consommer moins de carburant.

Avec l'arrivée imminente des vacances estivales, Google Maps risque d'être fortement sollicité ! Aussi, le géant du Web a décidé de faire un petit geste pour la planète, en rendant les trajets en Europe plus écologiques. Pour cela, l'application intègre plusieurs nouveautés, dont une amélioration des suggestions d'itinéraires à pied ou en transports en commun, des suggestions détaillées des parcours à vélo, des trajets optimisés pour consommer moins de carburant et des alertes pour les zones à faibles émissions, qui vont s'étendre à plusieurs villes européennes. Cela permettra aux utilisateurs de comparer facilement les différents modes de transport et de choisir celui produisant la plus faible empreinte carbone.

Google Maps : des modes de transports plus durables

Avec cette nouvelle mise à jour, Google Maps peut proposer des alternatives plus respectueuses de la planète aux trajets en voiture. Ainsi, l'application affiche désormais les options de marche, de vélo ou de transports en commun lorsque le temps de parcours reste similaire à celui en voiture. Elle peut par exemple proposer un itinéraire piéton détaillé, avec des informations sur la durée et les éventuelles correspondances avec les transports en commun. Pour cela, Google Maps va s'appuyer sur l'IA. Déjà déployée dans plus de 60 villes, cette fonction arrivera prochainement à Copenhague, Stockholm, Varsovie et d'autres grandes villes européennes. Elle aurait déjà permis d'éviter des dizaines de millions de trajets en voiture, si l'on en croit la firme.

Mais Google n'en oublie pas pour autant les cyclistes ! Aussi, l'application va pouvoir donner davantage de détails sur les trajets à vélo, en affichant les pistes cyclables, la densité du trafic et les pentes sur l'itinéraire. Des informations fournies par les collectivités locales et les autorités publiques. Cette fonction s'étend à 17 nouvelles villes, dont neuf en Europe (Hambourg, Madrid, Barcelone, Milan, Rome, Zurich, Budapest, Vienne et Bruxelles), pour un total de 125 000 kilomètres de pistes cyclables dans le monde.

© Google

Google Maps : des trajets mieux optimisés

Pour ceux qui sont obligés de prendre la voiture, le géant du Web a prévu une fonction permettant de choisir l'itinéraire le plus économe en carburant ou le plus économe en énergie si ce n'est pas le plus rapide. Cela aurait déjà permis d'éviter l'émission de 2,7 millions de tonnes de CO₂ en 2024, soit l'équivalent de 630 000 voitures fonctionnant à l'essence retirées de la circulation pendant un an.

© Google

Plusieurs villes européennes ont désigné des zones à faibles émissions et à faible trafic pour réduire la pollution atmosphérique et la circulation. Aussi, dans des villes comme Berlin et Londres, Google Maps envoie désormais des alertes pour indiquer si le véhicule de l'utilisateur a le droit d'entrer dans ces zones et, si ce n'est pas le cas, propose un itinéraire alternatif. Cette fonction doit s'étendre dans les mois à venir à plus de 1 000 zones à faibles émissions et à faible trafic en Europe, notamment en Italie, en Suède et en Autriche.

© Google

Google s'efforce aussi d'aider les villes à réduire leurs émissions globales de carbone. Le projet Green Light utilise l'IA et les données de circulation pour pour modéliser les modèles de trafic et recommander aux villes comment optimiser leurs plans de feux de circulation existants, de façon à rendre la circulation plus fluide et réduire la pollution. La ville de Vilnius, en Lituanie, bénéficie désormais de ce dispositif, portant à vingt le nombre total de métropoles sur quatre continents à en profiter.