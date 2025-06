Le passe Navigo Liberté+ arrive enfin sur smartphone : voici la date

Bonne nouvelle pour les usagers des transports en commun parisiens ! Dans quelques semaines, le passe Navigo Liberté+ pourra directement être chargé sur votre smartphone. Le Navigo annuel suivra à la fin de l'année.

Ça y est, le jour tant attendu par les 1,3 million de personnes Franciliens occasionnels qui utilisent le passe Navigo Liberté+ arrive enfin, celui où ils pourront enfin le stocker sur leur smartphone ! Mis en place en 2019, il permet aux voyageurs d'être prélevés mensuellement pour les trajets effectués le mois précédent, a postériori, sans avoir à payer des billets à l'avance. Une formule "à la carte" et à paiement décalé très pratique pour les personnes qui se déplacent en région parisienne de façon irrégulière et qui n'ont donc aucun intérêt à prendre un abonnement de type Navigo mensuel. Jusqu'à présent toutefois, il n'existait que sous la forme d'une carte physique. Mais cela va bientôt changer.

De fait, le passe Navigo a été activé sur les smartphones Android il y a deux ans, avant de débarquer en mai 2024 sur iOS, après d'interminables négociations entre IDFM et Apple. L'offre n'est toutefois pas disponible au grand complet. En effet, l'application mobile permet de se procurer un Forfait Navigo Jour, des tickets t+ à l'unité, par trois, par cinq ou en carnet de dix au tarif normal ou réduit, ainsi que des Tickets OrlyBus ou RoissyBus. Ainsi, les forfaits Navigo hebdomadaires, mensuels ou annuels, comme les forfaits Imagine R ou Liberté+, ne figurent pas parmi les options proposées. Jusqu'ici, Île-de-France Mobilités (IDFM) se contentait d'annoncer un vague "juin 2025" comme fenêtre de lancement pour le passe Navigo Liberté+. Les choses se précisent enfin, puisque nous savons désormais que nous pourrons en profiter à partir du 23 juin 2025.

© IDMF

Passe Navigo Liberté+ : une simplification des différentes offres IDFM

Ainsi, le passe Navigo Liberté+ pourra être chargé et utilisé directement depuis un smartphone iOS et Android, par le biais des applis Île-de-France Mobilités ou Apple Cartes. D'après Île-de-France Mobilités, la validation fonctionnera même lorsque le téléphone est éteint. L'utilisateur pourra voir ses trajets sur l'application, et le montant correspondant sera facturé le mois suivant. Notons que, si la formule a pendant longtemps été limitée à la zone 1, correspondant à Paris intra-muros; elle permet désormais de voyager dans l'ensemble de l'Île-de-France. Une excellente nouvelle donc !

Liberté + permet d'obtenir un tarif plus avantageux que les tickets à l'unité. En effet, depuis le 1er janvier 2025 il n'existe plus que deux tickets qui remplacent tous les actuels. L'objectif étant sans surprise de grandement simplifier et de rendre plus cohérents les déplacements occasionnels sans noyer les usagers sous les nombreuses zones. Alors que le prix des billets de train, RER ou métro variaient entre 2,15 et 5 € selon la zone ou la commune, il est désormais facturé à 2,50 € de façon unique. Pour le bus et le tramway, cette somme a été baissée à 2 euros. Notons que ces montants sont allégés pour les détenteurs d'un passe Navigo+ Liberté : 1,99 € pour le train-RER-métro et 1,60 € pour le bus et le tram. De plus, la correspondance entre le bus ou le tram avec le métro, train ou RER est offerte.

© IDMF

Enfin, les titres destinés aux visiteurs ont eux aussi été simplifiés. Le passe Navigo Jour toutes zones sans accès aux aéroports est passé à 12 € au lieu de 20,60 €. On trouve également un passe aéroport unique à 13 €, valable pour les deux aéroports (Roissy Charles-de-Gaulle et Orly), au départ à destination de toute l'Île-de-France, ainsi qu'un passe Paris Visite à 29,90 €, incluant l'accès aux aéroports. Quant au passe Navigo annuel, pourtant privilégié des salariés, il devrait arriver sur smartphone d'ici la fin de l'année.