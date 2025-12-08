Cette option de Google Maps fait économiser jusqu'à 30% de carburant

Avec des prix des carburants toujours élevés, les longs voyages en voiture coûtent très cher. Mais vous pouvez réduire sensiblement votre consommation grâce à une option méconnue de l'appli Google Maps.

Difficile aujourd'hui de se passer de Google Maps, l'appli de cartographie et d'itinéraires conçue par Google. Chaque année, elle s'enrichit de nouvelles fonctions ou d'options bien pensées pour faciliter encore un peu plus nos déplacements. La force des algorithmes du géant américain rend ainsi bien des services pour optimiser tous les trajets, mais ils ne sont pas toujours assez bien mis en valeur pour en tirer parti.

C'est le cas d'une fonction qui permet pourtant de faire des économies lors des trajets en voiture. En indiquant le point de départ et le point de destination, Google Maps calcule un itinéraire en tenant compte de la consommation nécessaire au trajet. Pour cela, l'appli s'appuie sur les données topographiques (comme les côtes présentes sur la route), mais aussi des diverses limitations de vitesse imposées et la prédiction des embouteillages en se basant sur un historique de trafic.

Google Maps peut ainsi déterminer l'itinéraire qui économise le plus de carburant, et qui limite aussi les émissions de CO2. La distance à parcourir peut être plus longue que la normale et le temps nécessaire pour arriver à destination s'étendre, mais le jeu peut en valoir la chandelle. Si l'on en croit les essais réalisés par Google, il est parfois possible d'effectuer jusqu'à 30 % d'économie sur le carburant. Attention : Google prévient toutefois que cette option n'est pas disponible pour les distances inférieures à 5 km. L'affichage des autres itinéraires disponibles demeure présent. Vous pourrez donc choisir celui qui vous convient le mieux.

© Google Maps

Ne cherchez pas de bouton à activer sur la carte affichée dans Google Maps : l'option permettant d'élaborer un itinéraire économe en carburant se déniche dans les paramètres de l'appli. Et elle est disponible aussi bien sur Android que sur iOS (iPhone). Ouvrez Google Maps sur votre smartphone et appuyez sur l'icône de votre avatar, en haut à droite. Choisissez Paramètres puis Navigation ou Paramètres de navigation. Faites ensuite défiler la page jusqu'à la section Options d'itinéraire et activez l'interrupteur Privilégier les itinéraires économes en carburant.

Dorénavant, lorsque vous chercherez un itinéraire pour vous rendre quelque part, le trajet le plus économe en carburant sera indiqué par la présence d'une petite feuille verte. Appuyez dessus pour le sélectionner puis déroulez le tiroir d'informations au bas de l'écran pour avoir plus de détails. Google Maps indique alors la quantité de carburant (exprimée en pourcentages) économisée.

Depuis les paramètres, il vous est bien sûr possible d'indiquer le type de motorisation de votre véhicule : diesel, essence, hybride ou électrique. Pour ces derniers, Google prévoit dans les semaines qui viennent l'indication sur la carte des stations charge ouvertes et libres. Pratique. Pour économiser encore un peu plus sur vos trajets, vous pouvez également demander à Google Maps de vous présenter des itinéraires où ne figure aucun péage ou même aucune autoroute ou ferries. Le voyage sera sans doute plus long, mais beaucoup plus économique !