Ça y est, Google déploie l'IA dans son moteur de recherche en France

Google bouleverse son moteur de recherche en déployant ses Aperçus IA et son Mode IA en France, deux nouvelles fonctions capables de répondre aux requêtes complexes en langage naturel et de synthétiser des résultats. Mais il est possible de les désactiver.

L'avènement des modèles génératifs tels que ChatGPT, Copilot, Mistral ou Gemini a profondément changé notre façon de chercher une information. Au lieu d'entrer les mots-clés dans un moteur de recherche et d'ensuite consulter les sites les plus susceptibles de contenir la réponse, de plus en plus de personnes vont directement demander à leur chatbot préféré. De plus en plus d'internautes se détournent donc, mine de rien, de Search.

Cette évolution n'a évidemment pas échappé à Google, maître incontesté de la recherche en ligne et poids lourd du secteur de l'intelligence artificielle. Il a donc décidé d'embrasser pleinement cette nouvelle pratique en intégrant de l'IA dans son moteur avec un mode baptisé AI Overviews – Aperçus d'IA en français. Une fonction déjà déployée dans le monde entier depuis plusieurs mois et qui arrive finalement en France ce mercredi 22 juillet aux côtés du Mode IA.

Aperçus IA et Mode IA : adieu les résultats de recherche, bonjour Gemini

Jusqu'à présent, lorsque vous saisissez une requête dans la barre de recherche de Google, Search affiche une liste de résultats provenant d'une multitude de sites Web répartis sur plusieurs pages. Ces différentes sources peuvent vous apporter les réponses que vous recherchez. À ces résultats classiques s'ajoutent des liens sponsorisés, des carrousels mettant en avant certains contenus, ainsi que des images, des vidéos issues de YouTube et bien d'autres éléments encore. C'était ensuite à vous de cliquer, lien après lien, pour trouver la réponse et les informations qui vous conviennent.

© Google

Avec les Aperçus IA, c'est l'intelligence artificielle de Google, incarnée par son modèle maison Gemini, qui prend la main. Pour faire simple, l'IA effectue la recherche à votre place et vous fournit ensuite un petit résumé, qui s'affiche en premier tout en haut de la page, en combinant plusieurs sources. Par exemple, si vous cherchez une recette de quiche lorraine, l'outil ne va pas simplement vous indiquer une liste de sites de recettes, mais plutôt vous décrire étape par étape la meilleure recette qu'il a trouvée en analysant de nombreux sites Web. Quant à la liste de liens habituelle, elle se retrouve reléguée plus bas, en second plan, ce qui réduit nettement leur attrait.

L'avantage de ce nouveau système est qu'il vous permet d'économiser du temps et des clics. Vous n'avez plus à ouvrir les liens un par un, à lire toute la page jusqu'à trouver l'information et ensuite comparer plusieurs sources, Gemini s'en charge à votre place. "Ces aperçus s'affichent seulement lorsque nos systèmes déterminent qu'une réponse optimisée par l'IA est utile pour répondre à votre requête", précise toutefois Google.

En parallèle, Google intègre également à son moteur de recherche un Mode IA, qui prend la forme d'un nouvel onglet – aux côtés de "Images", "Vidéos", "Actualités", etc. – pour ceux qui voudraient effectuer des recherches plus poussées. Pour faire simple, l'IA lance plusieurs recherches en parallèle sur différents aspects d'un même sujet, puis rassemble et synthétise les informations dans une réponse détaillée. Les sources utilisées s'affichent dans une colonne située à droite, avec la liste des sites Web consultés. Selon le sujet, la réponse peut également être enrichie de graphiques, de tableaux ou de liens, notamment vers du contenu Google Images, Google Shopping ou Google Actualités, afin de rendre les informations plus claires et pertinentes. Vous pouvez ensuite poser des questions complémentaires pour approfondir certains points, comme au cours d'une conversation.

​​​​​Enfin, pour compléter le tout, Google déploie Search Live, une fonction conçue pour offrir des conversations encore plus naturelles. Ainsi, vous pourrez poser des questions sur ce que vous voyez grâce à l'appareil photo de votre smartphone. De plus, un bouton "+" fait son apparition dans la barre de recherche afin de pouvoir importer des images, des fichiers et autres contenus dans le but de poser des questions au Mode IA sur ces documents.

Aperçus IA et Mode IA : un bouleversement pour l'écosystème Web

Les Aperçus IA et le Mode IA ont commencé à être déployés il y a plus de deux ans et sont aujourd'hui disponibles dans plus de 120 pays dans le monde. Toutefois, la France faisait partie des rares à ne pas y avoir accès, à cause – ou grâce à, c'est selon – des réglementations de l'Union européenne – notamment avec le Digital Markets Act (DMA) et l'AI Act – ainsi que la législation sur les droits voisins, qui impose au géant du numérique de négocier une rémunération avec les éditeurs de presse avant de reprendre leurs contenus.

Le problème, c'est que les éditeurs de sites Web vont perdre une importante partie de leur trafic, et donc de leurs revenus publicitaires. Au final, c'est tout un écosystème – qui comprend les médias, les sites de marques ou de particuliers, les acteurs du e-commerce, les sponsorisations, etc. – qui se retrouve chamboulé. Jusqu'à maintenant, chaque éditeur de site Web s'acharnait à travailler son référencement auprès de Google pour remonter toujours plus haut dans les résultats de recherche et ainsi être le plus visible et attirer le visiteur. Google est tout simplement en train de balayer tout ce travail de fond. Et, derrière ces pages indexées, se cachent des métiers et une économie toute entière qui vont devoir repenser leur manière de faire.

Google a beau promettre que ses Aperçus IA et le Mode IA font rester plus longtemps sur une page et incitent à cliquer davantage, les chiffres venus des pays où les fonctions sont respectivement déployées depuis 2024 et 2025 confirment des baisses colossales d'audience.

Deux options de contrôle sont proposées aux éditeurs. La première consiste à autoriser Google à utiliser les contenus et les liens de leur site dans les Aperçus IA et le mode IA. Selon l'entreprise, cette visibilité supplémentaire permettra aux sites de générer des impressions et du trafic, sans incidence sur leur positionnement dans les résultats de recherche. Reste toutefois à savoir si les internautes cliqueront encore sur les liens ou se contenteront des réponses générées par l'IA. La seconde option est plus radicale : les contenus et les liens du média concerné seront totalement exclus de ces nouveaux résultats de recherche. Mais leur audience ne reviendra pas pour autant…

Si jamais vous désirez rester sur une bonne recherche tout ce qu'il y a de plus classique, vous avez la possibilité de désactiver les Aperçus IA et le Mode IA. Elle permet de dire à Google de se rendre directement sur l'onglet "Web" du résultat, sans le résumé IA présent dans l'onglet "Tous". Voici comment procéder :

► Rendez-vous dans les paramètres de votre navigateur – ici, nous sommes sur Chrome – en cliquant sur les trois points en haut à droite, puis dans Paramètres dans le menu déroulant ;

► Allez dans la section Moteur de recherche à gauche ;

► Cliquez sur Gérer les moteurs de recherche et la recherche sur les sites à droite ;

► Vous allez devoir créer un moteur de recherche personnalisé. À côté de Recherche sur le site, cliquez sur Ajouter ;

► Une fenêtre pop-up s'affiche. Remplissez les champs du raccourci :

Nom : Google (Sans IA)

Google (Sans IA) Raccourci : noai

URL : {google:baseURL}/search?udm=14&q=%s

► Enregistrez votre résultat en cliquant sur le bouton bleu Ajouter ;

► Définissez ce nouveau moteur de recherche comme étant "par défaut". Pour cela, appuyez sur les trois petits points en face du raccourci et sélectionnez Utiliser par défaut dans le menu déroulant. Et le tour est joué !

Dès que vous taperez une recherche dans la barre d'adresse de Chrome, vous arriverez directement sur la vue Web traditionnelle.

En attendant, si vous voulez être sûr de continuer à lire Comment ça marche sans qu'une IA ne vienne mettre son nez dedans, le meilleur moyen est d'ajouter CCM à vos sources préférées dans Google et de vous abonner à notre newsletter. Une bonne façon de nous soutenir face à ce qui s'annonce comme un révolution dans la recherche sur Internet.

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