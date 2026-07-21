Attention si vous imprimez vos timbres en ligne : ils auront bientôt une date de péremption

À partir du 16 septembre 2026, les timbres achetés via le service "Mon Timbre en Ligne" ne seront plus valable indéfiniment. La Poste a décidé de leur imposer une date limite de six mois. Voici les nouvelles règles.

Si vous avez l'habitude d'acheter plusieurs timbres à imprimer via le service "Mon Timbre en Ligne" pour ne pas avoir à refaire la manipulation à chaque fois que vous souhaitez poster un courrier, surveillez bien leur date ! En effet, La Poste s'apprête à modifier en profondeur les règles d'utilisation de ces timbres.

À compter du 16 septembre 2026, les timbres achetés via le service en ligne et imprimés à domicile ne seront plus valables éternellement. Ils devront désormais être utilisés dans un délai de six mois après leur achat. Une évolution qui concernera également les timbres déjà achetés avant cette date, avec une période transitoire prévue jusqu'au 16 mars 2027.

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Mon Timbre en Ligne : une validité de six mois seulement

Pour rappel, le service "Mon Timbre en Ligne" permet d'acheter un affranchissement directement sur le site de La Poste, puis de l'imprimer soi-même sur une feuille A4 ou une planche d'étiquettes. Cette solution est utilisée aussi bien pour les Lettres vertes que pour les envois internationaux ou les courriers suivis. Actuellement, pour l'envoi d'une Lettre verte de moins de 20 grammes, les tarifs sont de 1,49 euro avec un timbre imprimé et de 1,52 euro avec un timbre classique.

Vous achetez des timbres à imprimer en ligne ? Faite attention : ils ne sont seront bientôt plus valables que 6 mois. pic.twitter.com/CFSXQRZVgc — Alexandre Lenoir (@alex_lenoir) July 20, 2026

Jusqu'à présent, ces timbres restaient valables sans limitation de durée, ce qui permettait d'en imprimer plusieurs à l'avance et de les conserver pendant des mois, voire des années. Cependant, cela ne sera plus possible à partir du 16 septembre prochain. Tous les timbres achetés à partir de cette date expireront automatiquement six mois après leur acquisition.

Une fois ce délai dépassé, ils ne pourront plus être utilisés pour affranchir un courrier, ni échangés, ni remboursés. Pour éviter toute confusion, la date limite d'utilisation figurera directement sur le timbre imprimé et restera consultable dans l'espace client du site de La Poste. Pour ceux qui ont acheté des timbres imprimables en ligne avant cette date, ils resteront utilisables jusqu'au 16 mars 2027. Après cette échéance, ils deviendront eux aussi définitivement invalides.

Pour justifier cette évolution, La Poste explique vouloir harmoniser les règles applicables à tous les utilisateurs de son service et assurer un traitement plus fiable des envois. Cela "permet de disposer d'une règle simple, identique pour tous les clients" et plus adaptée aux usages actuels, indique-t-elle sur sa page d'aide, qui a été actualisée pour faire apparaître cette norme.

Attention, il ne faut cependant pas confondre ces timbres avec ceux vendus en bureau de poste. La nouvelle durée de validité ne s'applique qu'aux timbres achetés et imprimés via le service "Mon Timbre en Ligne". Les timbres physiques dits "à validité permanente", reconnaissables à l'absence de montant, restent utilisables sans limitation de durée, y compris après une augmentation des tarifs postaux. Quant aux anciens timbres affichant un montant en euros, ils demeurent valables, à condition d'ajouter un complément d'affranchissement si leur valeur ne couvre plus le tarif en vigueur.