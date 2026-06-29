Cette carte en ligne vous dira si votre maison est menacée par la montée des eaux

L'État veut sensibiliser la population au risque lié à la submersion marine et à l'érosion des côtes avec un nouveau un service en ligne qui montre les conséquences de la montée des eaux sur les communes littorales d'ici à 2050.

En France, comme dans le monde entier, le changement climatique a des effets de plus en plus menaçants. Sur les côtes de l'Hexagone par exemple, l'érosion a déjà rongé pas moins de 20 % du littoral, selon les données de l'État français issues de l'Indicateur national de l'érosion côtière (INEC). Une étude menée entre les années 1960 et les années 2010 révèle qu'environ 900 à 920 kilomètres de côtes ont été perdus en 50 ans à cause de l'érosion. Pour vous sensibiliser à ce phénomène, et ainsi en prendre la mesure, le ministère de la Transition écologique vient de lancer une nouvelle plateforme interactive particulièrement bien pensée.

Érosion du littoral : un outil pour anticiper les catastrophes

Baptisé "Le littoral de ma commune", cet outil gratuit a été développé par les experts du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) afin de cartographier avec précision la frontière mouvante entre la terre et la mer. Vous pouvez donc vous informer sur les conséquences de l'érosion sur le littoral français en quelques clics et ainsi savoir si votre logement est menacé. Car, oui, le Gouvernement rappelle que plus de 5 000 logements pourraient être engloutis ou gravement touchés par le recul du trait de côte d'ici 2050.

© Capture – Le littoral de ma commune

La plateforme "Le littoral de ma commune" est d'autant plus utile qu'elle est très rapide à prendre en main. Pour connaître l'avenir de votre logement, il vous suffit de saisir le nom de votre commune – 1 029 villes ont été répertoriées en France métropolitaine, en Corse et en Outre-mer. Une fois cette étape réalisée, vous accédez à un tableau de bord complet, dans lequel vous pouvez retrouver des photographies aériennes historiques ainsi que des projections scientifiques pour afficher l'évolution historique et future du rivage. Vous pouvez également découvrir la nature des zones exposées, si ce sont des espaces naturels protégés, des commerces ou encore des habitations.

L'outil est très complet, puisqu'il vous permet également de lire des graphiques sur l'élévation attendue du niveau de la mer. À noter, le ministère de la Transition écologique a d'ores et déjà annoncé que la plateforme est évolutive. Dans les prochaines semaines, une intégration de données concernant les stratégies locales de gestion ainsi que les plans de prévention des communes est attendue.

© Capture – Le littoral de ma commune

Si vous êtes un amateur de géographie, un habitant d'une commune côtière ou encore un futur propriétaire d'un bien situé en bord de mer, vous avez tout intérêt à utiliser cette nouvelle plateforme. Pour profiter au mieux de sa clarté, nous vous conseillons par ailleurs de vous y connecter depuis un ordinateur doté d'un écran suffisamment grand pour avoir accès facilement aux cartes et aux données visuelles.