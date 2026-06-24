Google Chrome facilite la saisie automatique des formulaires en ligne sur smartphone

Google Chrome améliore encore la fonction de saisie automatique pour les formulaires sur Android et iOS. De quoi vous faire gagner un temps précieux lors du remplissage de documents sur smartphone.

Pour effectuer des achat en ligne, pour organiser un voyage ou tout simplement pour faire des démarches administratives, vous devez régulièrement remplir des formulaires en ligne. Et malheureusement, cela peut vite devenir rébarbatif. À chaque fois, vous devez systématiquement renseigner vos données personnelles, à commencer par votre nom, votre prénom, votre adresse mail ou encore votre numéro de téléphone. Pour vous faire gagner du temps, Google Chrome possède une fonction de remplissage automatique qui détecte les formulaires en ligne et qui remplit certains champs.

Formulaires dans Google Chrome : un remplissage automatique avec Wallet

Cette fonction est très pratique, puisqu'elle permet de renseigner les champs liés au nom de l'utilisateur, à son adresse, à ses informations de paiement ou encore à ses identifiants et mots de passe. La solution restait toutefois limitée, car certaines informations étaient disponibles sur ordinateur (voir notre article), mais pas sur la version Android et iOS de Chrome. Un problème que Google a identifié – et résolu grâce à Google Wallet.

"Chrome peut désormais remplir automatiquement les formulaires à l'aide des données stockées dans votre Google Wallet, notamment les informations de votre permis de conduire, de votre passeport et votre numéro de voyageur connu", indique l'entreprise dans un billet de blog. Pour que la fonction soit la plus performante possible, il est donc conseillé d'enregistrer vos informations au préalable, pour que vous n'ayez plus besoin de les intégrer.

Enhanced autofill in Chrome is getting even better at filling in the blanks with new data types from Google Wallet like passports, drivers licenses, and Known Traveler Numbers. pic.twitter.com/gZDUawjAEQ — Chrome (@googlechrome) June 23, 2026

Avec cette nouvelle mise à jour, Google Chrome prend en charge les informations contenues dans Google Wallet, comme votre nom, votre adresse, vos informations de paiements, vos identifiants de connexion, vos numéros de carte de fidélité, vos passeports, vos réservations de vol et de voyages et même les caractéristiques de votre voiture – immatriculation, numéro VIN. La solution est donc idéale pour vos achats sur un site de e-commerce, lors d'une inscription ou dans le cadre de la location d'un véhicule pendant vos vacances.

Pour des raisons de sécurité, Google affirme que les données sensibles que vous renseignez dans l'application Wallet sont chiffrées et qu'elles peuvent être ajoutées ou modifiées grâce à une vérification d'identité à l'aide de l'empreinte biométrique.