Pornhub est de retour en France, mais avec un changement de taille

Le plus grand site pornographique au monde est de nouveau disponible en France. Toutefois, sa page d'accueil a connu un changement radical, qui ne devrait pas plaire à tous les amateurs de contenus X…

Il n'y a pas à dire, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (SREN) a profondément rebattu les cartes de l'industrie pornographique en France. Désormais, les sites destinés aux adultes sont tenus de vérifier l'âge de leurs visiteurs au moyen de plusieurs dispositifs proposés par des prestataires tiers, dont un mécanisme de double anonymat (voir notre article). Cette obligation marque la fin d'une pratique longtemps jugée insuffisante : l'affichage d'un simple avertissement indiquant que le contenu était interdit aux mineurs. Jusqu'alors, un clic suffisait pour contourner cette restriction purement déclarative, sans qu'aucune vérification effective ne soit réalisée.

Mais une telle obligation n'a pas plu à tout le monde, loin de là. Alors que certains principaux sites pornographiques – à savoir Xnxx, Xvideos, Xhamster, Xhamsterlive et Tnaflix – ont finalement adopté ce dispositif, d'autres, à commencer par Pornhub, YouPorn et Redtube, ont décidé de bloquer leur accès depuis l'Hexagone en signe de protestation. Mais voilà que, un an après sa disparition sur le territoire français, Pornhub fait son grand retour. À un détail près…

Retour de Pornhub : une page d'accueil totalement édulcorée

La décision d'Aylo (anciennement MindGeek), propriétaire de plusieurs plateformes pornographiques parmi les plus fréquentées au monde, faisait initialement suite à l'entrée en vigueur de nouvelles obligations de contrôle de l'âge des utilisateurs. Ces mesures visent à empêcher l'accès des mineurs aux contenus pour adultes grâce à des dispositifs de vérification renforcés. En février 2025, un arrêté du ministère de la Culture désignait 17 sites pornographiques européens, dont Pornhub, YouPorn et RedTube, comme devant se conformer à ces obligations strictes.

En soit, la plateforme n'était pas hostile à la stratégie d'empêcher les mineurs d'accéder à du contenu pour adultes elle-même, mais plutôt à la solution choisie par le gouvernement français, qu'elle juge disproportionnée et dangereuse pour la vie privée de ses utilisateurs adultes. Elle aurait préféré une vérification de l'âge des utilisateurs effectuée directement sur l'appareil, mais l'idée n'avait pas été retenue. Aussi, plutôt que de se plier aux exigences des autorités, l'entreprise avait préféré couper l'accès en France et afficher un message de protestation, anticipant les sanctions qui ne manqueraient pas de tomber.

Mais, depuis le 5 juin 2026, Pornhub est de retour sur le territoire français ! Le site affiche toujours un simple avertissement "Ceci est un site Web destiné aux adultes" avec une certification sur l'honneur pour attester de sa majorité. Toutefois, la page d'accueil a radicalement changé. Exit les contenus sexuels explicites, à la place la plateforme propose des contenus avec des personnes habillées, comme des podcasts et des interviews de stars du X.

Pour accéder au contenu habituel, il faudrait se connecter à son compte. Sauf que ceux qui essayent de s'en créer un se voient indiquer par la plateforme qu'elle "n'accepte actuellement pas de nouvelles inscriptions dans votre région". Notons que cette restriction est gérée par détection d'adresse IP, puisqu'il suffit de basculer vers un serveur étranger pour que la version habituelle de Pornhub réapparaisse.

Retour de Pornhub : un changement de stratégie pour Aylo

Mais alors, pourquoi un retour aussi altéré ? Sur le plan juridique, Aylo commence à être acculé, puisque le tribunal administratif de Paris vient de rejeter ses requêtes. Le groupe a donc fait évoluer sa stratégie. Plutôt que de tout bloquer dans un bras de fer avec les autorités, ce qui ne fonctionne pas, il a décidé de respecter techniquement la loi, en n'affichant plus de contenus explicites sans authentification dès sa page d'accueil. Cela lui permet de rester présent dans un marché qui comptait parmi ses plus importants au monde.

De leur côté, Redtube et Youporn, les deux autres grandes plateformes du groupe, restent totalement inaccessibles depuis la France. Mais les internautes peuvent toujours se tourner vers un VPN pour se délocaliser virtuellement de France, c'est-à-dire faire croire au FAI qu'ils se trouvent dans un pays étranger n'ayant aucune réglementation contre les sites classés X, ou modifier les DNS de leur ordinateur.