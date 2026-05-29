Face à l'explosion des agents IA, DataDome réinvente les salles d'attente virtuelles

DataDome annonce Priority Protect, la première salle d'attente virtuelle conçue pour le commerce agentique. Elle trie les internautes, les agents IA et les bots frauduleux pour garantir un parcours d'achat en ligne équitable lors des pics de trafic.

À chaque ouverture de billetterie en ligne pour un concert, un match ou un grand événement sportif, les plateformes de vente se retrouvent débordées de connexion, parfois bien plus que ce qu'elles peuvent supporter. Aussi, elles ont mis en place des salles d'attente virtuelles afin d'absorber les pics de trafic et ainsi éviter que les serveurs ne saturent. Ces systèmes ont été conçus pour gérer un grand nombre d'utilisateurs humains se connectant simultanément.

Le problème, c'est que ces plateformes font face à l'essor des agents IA – et cela ne va pas aller en s'améliorant. Ces derniers peuvent surveiller les prix en permanence, détecter automatiquement une remise ou un réassort, puis se connecter instantanément à un site pour effectuer des achats. Et c'est sans compter les bots frauduleux déjà utilisés depuis des années par les revendeurs ou certains acteurs malveillants pour accaparer des stocks et les revendre par la suite au prix fort. Résultat : de simples opérations commerciales peuvent désormais générer des afflux massifs de trafic automatisé.

Ce nouveau fonctionnement entraîne son lot de problèmes, comme la saturation des infrastructures, des files d'attente artificiellement allongées, des stocks temporairement bloqués par des robots qui n'achètent finalement rien et des difficultés croissantes pour les utilisateurs légitimes à accéder aux produits. C'est pourquoi DataDome, une entreprise spécialisée dans la protection contre les bots et les fraudes automatisées, vient de lancer une nouvelle solution de salle d'attente virtuelle, baptisée Priority Protect.

Priority Protect : une solution face à l'essor des agents IA

Jusqu'ici, les systèmes de cybersécurité distinguaient principalement les humains des bots malveillants. Désormais, un troisième type d'acteur apparaît : des agents automatisés considérés comme légitimes parce qu'ils agissent pour le compte d'un utilisateur réel. Toute la difficulté consiste donc à décider quels agents sont autorisés et dans quelles conditions.

© DataDome

Alors que les agents IA deviennent progressivement capables d'effectuer des achats ou des réservations rapidement et de manière autonome, les plateformes vont devoir adapter leurs systèmes de sécurité, leurs mécanismes de priorité et leur gestion des accès. D'autant plus que cela risque de créer de fortes tensions économiques et techniques dans les écosystèmes numériques.

Priority Protect : une classification des demandes alimentée par l'IA

Priority Protect s'annonce comme une nouvelle génération de salle d'attente virtuelle. Cette solution ne se contente pas de gérer un volume de connexions : elle cherche aussi à distinguer les différents types de trafic. Le système analyse en temps réel si une requête provient d'un humain, d'un agent IA autorisé ou d'un bot considéré comme frauduleux, afin de lui accorder ou non un accès prioritaire.

Contrairement aux files d'attente classiques, qui effectuent essentiellement un contrôle à l'entrée, Priority Protect continue d'évaluer les comportements tout au long de la session. Si un utilisateur ou un agent change soudainement de comportement après avoir été admis dans la file, le système peut le soumettre à une nouvelle vérification ou l'exclure. Cette surveillance continue permet de détecter les bots capables d'adopter un comportement discret au départ avant de devenir agressifs une fois à l'intérieur du site.

Pour réaliser cette classification, l'entreprise s'appuie sur une infrastructure déjà utilisée dans ses solutions anti-bots. Elle indique analyser quotidiennement environ 5 000 milliards de signaux et utiliser des dizaines de milliers de modèles comportementaux afin d'évaluer chaque requête. L'entreprise revendique également une latence inférieure à deux millisecondes afin de limiter l'impact pour l'utilisateur.

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Priority Protect : un nouveau type de salle d'attente virtuelle

La solution permet aux entreprises clientes de définir des politiques d'accès précises et détaillées. Elles peuvent choisir quels types d'agents IA sont autorisés, établir des priorités spécifiques, ajuster le débit d'entrée dans la file d'attente ou encore réserver des accès accélérés à certains partenaires ou utilisateurs identifiés comme fiables. Des configurations temporaires peuvent être activées pour des événements précis, tandis que d'autres modes fonctionnent en continu sur des pages régulièrement exposées à de fortes demandes.

Un autre élément mis en avant par DataDome concerne l'intégration technique. Priority Protect fonctionne directement sur l'infrastructure du client, sans redirection vers un service tiers. L'entreprise estime que cette approche réduit les risques liés à une dépendance externe et permet de conserver un univers cohérent pendant toute la durée de l'attente. Les utilisateurs restent ainsi sur le domaine du site d'origine, avec des interfaces personnalisables affichant leur position dans la file et le temps d'attente estimé. Pratique !