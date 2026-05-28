Google clarifie son historique de recherche et les recommandations personnalisées

Google introduit de nouveaux paramètres pour l'historique des services de recherche et les recommandations personnalisées. De quoi offrir davantage de contrôle à l'utilisateur avec des informations plus claires.

Google modifie en profondeur les paramètres liés à l'historique de recherche et à la personnalisation de ses services. Comme le rapporte 9to5google, l'entreprise a annoncé "mettre à jour la façon dont vos paramètres dans les services de recherche Google sont gérés". Ainsi, elle déploie actuellement deux nouveaux réglages distincts, baptisés "Historique des services de recherche" et "Recommandations personnalisées", qui viennent remplacer l'ancienne structure liée à l'activité sur le Web et les applications et à la personnalisation de la recherche. De quoi donner davantage de contrôle aux utilisateurs sur les données enregistrées et sur la manière dont les contenus leur sont proposés.

Historique de recherche Google : un contrôle accru de l'utilisateur

Jusqu'à présent, Google avait recours à un grand paramètre central appelé "Activité sur le Web et les applications". Ce réglage servait à enregistrer presque tout ce qu'un utilisateur faisait dans les services Google : les recherches sur le moteur de recherche, certaines activités dans Maps, Lens, Shopping ou encore les interactions avec des fonctions d'intelligence artificielle.

Le problème, c'est que ce système mélangeait plusieurs usages différents dans une même catégorie. Lorsqu'une personne activait ou désactivait l'historique, elle contrôlait un ensemble assez vaste de données sans toujours savoir précisément ce qui était enregistré ni à quoi cela servait ensuite.

En parallèle, Google utilisait aussi ces informations pour personnaliser les résultats affichés : recommandations, suggestions, contenus proposés dans Discover, réponses plus adaptées aux habitudes de l'utilisateur, etc. Mais la frontière entre ces deux usages restait floue. Aussi, Google a décidé d'opérer une séparation plus nette entre les deux fonctions.

Le paramètre "Activité sur le Web et les applications" actuel © CCM

Ainsi, nous avons désormais, d'un côté, l'enregistrement des activités dans l'historique des services de recherche de Google ("Search Services History"), et, de l'autre, l'utilisation de ces données pour personnaliser les recommandations et les contenus ("Personalized Recommendations"). En d'autres termes, Google distingue désormais ce qu'il conserve comme historique et ce qu'il exploite pour adapter ses services.

Les utilisateurs conservent bien évidemment la possibilité de définir la durée de conservation de leur historique et peuvent toujours choisir de supprimer leurs données manuellement ou automatiquement.

Historique d'activités Google : le contenu multimédia fait son apparition

Cette distinction est d'autant plus importante que l'historique peut désormais intégrer des contenus multimédias, comme des images, fichiers audio, vidéos et autres fichiers utilisés lors des recherches vocales, des sessions Google Lens et des interactions avec Search Live. Or, jusqu'à présent, les données enregistrées se limitaient aux URL des pages consultées, aux trajets sur Maps ou aux vidéos regardées sur YouTube ou Twitch. Cette nouvelle fonction nécessite toutefois l'activation d'un paramètre spécifique baptisé "Enregistrer les médias".

Attention, il faut garder en tête que le géant du numérique utilise l'historique des services de recherche, y compris le contenu multimédia, pour entraîner ses modèles d'IA. Il assure toutefois que les données sont dissociées de leur compte Google avant d'être exploitées. L'historique sert également à établir le profil publicitaire des utilisateurs, afin de leur diffuser de la publicité ciblée.

Le déploiement de ces différentes fonctions s'effectuera au cours des prochaines semaines et s'étalera sur plusieurs mois. Les utilisateurs commencent d'ores et déjà à recevoir des notifications par e-mail et dans l'application pour les avertir du changement.