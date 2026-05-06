Google Chrome installe discrètement un modèle IA de 4 Go sur votre PC

Google Chrome télécharge actuellement un modèle d'intelligence artificielle de 4 Go sur les ordinateurs de ses utilisateurs dans le monde entier, et ce, sans leur demander leur avis. Pire encore : il est impossible de le supprimer.

Ces derniers jours, certains utilisateurs de Google Chrome, dont des membres de la rédaction, ont eu la désagréable surprise de découvrir un mystérieux fichier de près de 4 Go, baptisé weights.bin, discrètement installé dans le navigateur. Cette découverte a été réalisée par un chercheur indépendant et juriste du nom d'Alexander Hanff, qui se fait appeler That Privacy Guy sur le Web. Il se trouve que la dernière version du navigateur télécharge en arrière-plan un modèle de langage local appelé Gemini Nano, le tout sans jamais demander la moindre permission à l'utilisateur. C'est pourquoi il accuse Google d'avoir violé la législation européenne sur la confidentialité.

Google Chrome : quand Gemini Nano s'installe sans permission en local

Gemini Nano est la version la plus compacte du modèle de langage de Google et a été spécialement conçue afin de fonctionner localement sur du hardware. Elle permet de proposer des fonctions IA directement dans le navigateur, sans avoir besoin d'une connexion à un serveur externe. C'est par exemple le cas pour la génération automatique de textes via "Help me write" ou la détection en temps réel de sites Web frauduleux. Rien d'indispensable donc.

Le fichier en question se nomme weights.bin et est situé dans le dossier OptGuideOnDeviceModel, niché dans le profil utilisateur de Chrome. Son téléchargement se déclenche automatiquement lorsque les fonctions d'IA sont actives, et elles le sont par défaut dans les versions récentes du navigateur. Le tout donc, sans que l'internaute puisse donner son consentement. Il n'y a aucune notification, aucune case à cocher dans les réglages, aucune mention visible du premier coup d’œil dans les conditions d'utilisation. Pire encore, lorsque l'utilisateur supprime manuellement le fichier, Google Chrome le retélécharge dans un cycle sans fin !

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Le plus ironique dans l'histoire, c'est que le AI Mode, soit l'élément IA le plus visible de l'interface du navigateur, n'utilise même pas Gemini Nano ! Il s'agit d'une fonction cloud, qui repose donc sur les serveurs de Google. L'utilisateur qui y aurait recours pourrait donc penser, à tort, que toutes ses données sont traitées en local. Bref, il n'y a rien qui va avec cette histoire.

Google Chrome : un sacré coût en matière de confidentialité et d'écologie

Outre ses compétences en informatique, Alexander Hanff est également un avocat spécialisé dans le droit de la protection de la vie privée. Or, selon lui, Google enfreint avec cette mise à jour, qui enregistre de façon non sollicitée d'une grande quantité de données sur le matériel d'un utilisateur, sans transparence ni possibilité de retrait, la législation européenne sur la protection des données (RGPD).

Il invoque notamment la directive ePrivacy, qui interdit de stocker des informations sur le terminal d'un utilisateur sans consentement préalable, ainsi que les articles 5(1) et 25 du RGPD sur la transparence et la protection des données dès la conception. Pour lui, le géant du numérique aurait dû demander l'autorisation aux utilisateurs avant d'installer le modèle de langage sur leurs ordinateurs et leur permettre de supprimer définitivement le modèle d'IA sans qu'il soit automatiquement réinstallé.