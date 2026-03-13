Fin de YggTorrent : c'est officiel, le site de torrents ne reviendra pas

Après une cyberattaque létale, le site YggTorrent devait signer son grand retour ces jours-ci sous une autre forme. Mais ce projet de renaissance a été annulé, comme l'ont annoncé ses administrateurs dans un message sans équivoque.

Le feuilleton aura finalement été de courte durée. Le 4 mars 2025, YggTorrent, le célèbre "tracker" de torrents francophone qui séduisait près de 6,6 millions de visiteurs chaque mois, avait été piraté. Pour rappel, ce site permettait de partager des fichiers en tout genre – films, séries, logiciels, jeux, musiques, etc. – grâce à un système d'échange pair à pair, selon le principe des torrents. Lorsqu'un ordinateur télécharge un fichier, il devient à son tour un serveur, permettant à d'autres utilisateurs de télécharger les données du fichier. Une technique légale, mais souvent détournée à des fins illégale, pour récupérer des contenus piratés et qui plaisait à des millions d'internautes.

Cependant, comme nous l'expliquions au début du mois (voir notre article), un hacker vengeur nommé Gr0lum avait réussi à accéder à la base de données du site afin de détruire ses serveurs. Une attaque qui a été notamment réalisée pour dénoncer les pratiques illégales et trompeuses mises en place par les administrateurs d'YggTorrent. Selon le pirate informatique, ces derniers exploitaient le travail bénévole de la communauté d'YggTorrent et auraient même siphonné les données des cartes bancaires des internautes. Une attaque létale, visant la la fermeture définitive du site.

YggTorrent : une fermeture définitive

Mais contre toute attente, l'équipe d'YggTorrent avait rapidement réagi en annonçant un retour prochain de la plateforme sous une autre forme (voir notre article). Une renaissance annoncée dans un communiqué, confirmée par un compte à rebours affiché sur le site, promettant du nouveau pour le 12 mars. "YggTorrent est mort… YGG arrive", pouvait-on notamment lire. Mais alors que les internautes croyaient à un retour imminent, la plateforme va finalement définitivement fermer ses portes.

© Capture - YggTorrent

En témoignent les révélations des administrateurs dans un nouveau communiqué, publié ce jeudi 12 mars. "Le relancement initialement envisagé est abandonné, faute de conditions nécessaires pour poursuivre le projet dans un contexte marqué par des cyberattaques répétées", ont-ils indiqué.

© YggTorrent

En effet, l'équipe de YggTorrent a précisé que le pirate Gr0lum avait compilé un ransomware fonctionnel en y intégrant un appel vers ygg.guru/api/health avant de le soumettre à plusieurs éditeurs d'antivirus. En d'autres termes, le domaine ygg.guru est désormais automatiquement fermé avant même une tentative d'ouverture, car les outils de sécurité détectent le ransomware et bloquent l'accès au site dans la foulée. La marque YGG semble bel et bien vouée à disparaître. Une situation qui paraissait toutefois presque inévitable, puisque les administrateurs avaient déjà perdu la confiance de nombreux utilisateurs à cause des accusations du hacker.

Que les amateurs de téléchargement en torrents se rassurent, il existe encore d'autres trackers francophones fonctionnels. Et certains ne se privent pas d'utiliser le nom Ygg pour attirer les utilisateurs en mal de contenus piratés, à l'instar de Ygg-Leak, qui propose un catalogue de liens assez conséquent. Et, comme le soulignent les administrateurs d'YggTorrent dans leur message d'adieu, il est fort probable que de nombreux sites et trackers apparaissent prochainement en utilisant le sigle Ygg pour profiter du vide laissé. Gare aux contrefaçons de contrefaçons !